Türkiye - Rusya İş Forumu (3)

İZMİR (AA) - Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak, "İş birliğimiz boyunca hem Rus hem Türk tarafı zor dönemden geçti. O zorlukları aşabildiğimizi söyleyebiliriz. Rusya'nın İzmir'deki fuara partner ülke olması da çok güzel bir imkan yaratmaktadır." dedi.

Novak, Ege İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda "Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem" başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını iletti.

Rusya'nın partner ülke olduğu 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını belirten Novak, "İzmir Fuarı'ndaki faaliyetimizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü ekonomik gündemimizi çok olumlu etkileyecektir. Burada pozitif bir ortam yaratıldığını söylemek isteriz. Ülkelerimizin yönetimleri tarafından çok önemli şartlar oluşturuldu. Rus-Türk ilişkilerinin onarılmasına yönelik önemli çalışmalar yapıldı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Mart'ta Moskova'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Novak, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerde çok ciddi hukuki zemin oluşturulduğuna işaret eden Novak, bilimsel ve kültürel iş birliği için de çalışmalara başlandığını aktardı.

Hizmet ve yatırımla ilgili hükümetler arası anlaşma üzerinde çalıştıklarını ifade eden Novak, bu konudaki hazırlık dönemini yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile 22 Ekim'de Tataristan'ın Kazan şehrinde karma ekonomi toplantısı yapılması konusunda anlaştıklarını anımsatan Novak, tüm bunların dışında ticaret, yatırım, sanayi, bölgeler arası iş birliği konusunda görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

İkili görüşmelerde yatırıma çok büyük önem verdiklerini vurgulayan Novak, "Rus şirketlerinin Türkiye'deki yatırım miktarının 10 milyar dolardan fazla olduğunu görüyoruz. Türk partnerlerin Rusya Federasyonu'ndaki yatırımları da aşağı yukarı o miktardadır." dedi.

- "İş birliğimiz çok boyutlu"

Özellikle inşaat, altyapı ve sağlık alanlarındaki yatırımları önemsediklerini dile getiren Novak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gaz ihtiyacının Rusya tarafından karşılanması büyük önem arz ediyor. Türk Akımı Projesi çok başarılı şekilde ilerliyor. Fener niteliği taşıyan bir başka projemiz ise Akkuyu Nükleer Santrali'dir. Bu projenin yatırım miktarı 22 milyar dolardır. Söz konusu proje, yap işlet devret sistemiyle yapılıyor. Santralin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde tamamlanması planlanmaktadır. Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliği çok boyutlu. Ziraat, inşaat ve turizm sektörlerinde de çalışmalar yapılıyor. Tüm bunların Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliğine büyük katkı sağlayacağına eminim. İş birliğimiz boyunca hem Rus hem Türk tarafı da zor dönemden geçti. O zorlukları aşabildiğini söyleyebiliriz. Rusya'nın İEF'de partner ülke olması çok güzel bir imkan yaratmaktadır."

(Sürecek)