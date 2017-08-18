Türkiye - Rusya İş Forumu (4)

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, coğrafyanın kader olduğunu belirterek, "Rusya ve Türkiye birbirinin kaderidir. Birbirinin rakibi olan iki ülke değildir. Birbirini tamamlayıcı özelliği en yüksek olan iki ülkedir." dedi.

Zeybekci, Ege İhracatçı Birlikleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda "Ticari ve Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem" başlığıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye Rusya İş Forumu'nun açılış oturumunda yaptığı konuşmada forumun büyük fırsatlar barındırdığını ve Rusya’nın İzmir Enternasyonal Fuarı’nın daimi partner ülkesi olmasını istediklerini söyledi.

Ülkelerin üzerinde bulunduğu coğrafyaların kaderi olduğuna işaret eden Zeybekci, "Coğrafya kaderdir, seçemediğiniz, mecbur olduğunuz bir şeydir. Nasıl çocuğunuzu, anne, babanızı ve kardeşinizi seçemezseniz, coğrafyayı böyle da seçemezsiniz." dedi.

Rusya ve Türkiye'nin birbirinin kaderi olduğunu söyleyen Zeybekci, "Birbirinin rakibi olan iki ülke değildir. Birbirini tamamlayıcı özelliği en büksek olan iki ülkedir. Birinde olmayan diğerinde var, birinde olmayan da ötekinde var. Rusya ve Türkiye, dünyada 1+1’in 2 değil, 3, 4, 6, 8 ve 10 yaptığı nadir iki ülkeden biridir." diye konuştu.

- "Kaybettiğimiz zamanı unutmak istiyorum"

İki ülkenin, yasaklama ve kısıtlamaların yaşandığı dönemde büyük bir zaman kaybı yaşadığına işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:

"Engelleme ile kaybettiğimiz zamanı bir anca unutmak istiyorum. Boşuna zaman kaybettik, yaşanan olaylar elbette üzücüdür ama iyi ve güzel ilişkiler ağaç yetiştirmek gibi onlarca sene alır. İyi ilişkileri yok etmek ağacı kesmek gibi birkaç dakikanızı alır. Kaybedeceğimiz çok fazla, ortak menfaatlerimizin sepeti ise çok büyük."

Zeybekci, iki ülkenin ortak ticaret ve yatırımlar açısında zengin bir gelecek vadettiğini dile getirerek, karışlıklı yatırım yapılan alanların yanı sıra henüz yatırım yapılmamış pek çok sektörün ciddi potansiyel barındırdığını, bu alanlarda da yatırımların yapılması durumunda iki ülke arasında hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacminin ulaşılması oldukça kolay bir hedef olacağını vurguladı.

Türk müteahhitlik firmalarının gerçekleştirdikleri projelerle kalitesini ispat ettiğini vurgulayan Zeybekci, Türkiye ve Rusya’nın aralarındaki işbirliği bir ileri boyuta taşıyarak, 3. ülkelerde yapılacak yatırımlarda ortak olmalarının iki ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını dile getirdi.

- "İş birliği sepetini doldurmalıyız"

Zeybekci, şöyle devam etti:

"2016’da bizim başımıza gelen, başka ülkelerinde başına gelseydi belini doğrultmazdı. İhanet girişimine rağmen yüzde 5 büyüyen bir ülkeden, G20 içinde de hızlı büyüyen ikinci ülkeden bahsediyoruz. Bu yıl ihracat rekoru kıracak ülkeden bahsediyoruz. Şu algıyı çok iyi oturtmamız gerek. Ortada bir iş varsa herkes demeli ki, 'Bunu yaparsa Ruslar ve Türkler yapar.' Çünkü ekonomik ilişkilerimiz geliştiği zaman bağlarımız geliştiği zaman siyasi olaylardan dolayı problem yaşamak zorlaşıyor. Ortada bir sepet var; içi boş olursa aklına gelen herkes onu kolayca tekmeler ama sepet dolu ise içindekilerin kırılacağını ya da ayağını acıyacağını düşünür ve sepete zarar gelmez. Biz de iki ülke olarak o sepeti doldurmalıyız."

İki ülkenin ilişkilerde 2015 yılının kasım ayı öncesine dönmeye yakın bir konuma geldiğini ifade eden Zeybekci, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ticarette tam anlamıyla serbestliğe geçmeyi, hizmetler ve yatırımlar alanında Serbest Ticaret Anlaşmasını bu yıl bitmeden imzalamayı hedeflediklerini aktardı.

- "Avrasya Gümrük Birliği'ne girmek istiyoruz"

Türkiye’nin Avrasya Gümrük Birliği görüşmelerine başlamak istediğini dile getiren Zeybekci, "AB ile olan Gümrük Birliği Anlaşmasından ayrılmadık ama Avrasya Gümrük Birliği anlaşmasına girmek istiyoruz. Milli paralarla ticareti hedefliyoruz. Bunu yaparsak kur dalgalarında ekonomilerimizin etkilenmesini dışlamış oluruz. Bunu önemsiyor ve kendimize hedef olarak belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz de Türkiye ve Rusya ilişkilerin zor bir süreci geride bıraktığını, bunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve iki ülke bakanlarının önemli katkısı olduğunu belirtti.

İki ülke arasında sanayi, enerji, ticaret, müteahhitlik ve turizmi gibi alanlarda ciddi ortaklıkların olduğuna işaret eden Diriöz, "Ben mevcut ortaklığımızı, daha ileri taşıyabileceğimize inanıyorum. Birçok alanda ikili ilişkileri geliştirmek için gerekli irade mevcuttur. İki devlet geniş Avrasya coğrafyasının en önemli aktörleri arasında yer almaktadırlar. İki ülkede de hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin iradesini ve potansiyelini görüyorum." dedi.

Diriöz, ilişkilerin iyileşmesinin ardından bütün kısıtlamaların kaldırılmasını işi adamlarını da kapsayacak vize muafiyetinin sağlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Türk ve Rus firmaları arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

(Bitti)