İZMİR (AA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Georgiy Kalamanov, Türkiye ile sanayi yatırımlarının karşılıklı olarak geliştirilmesini istediklerini söyledi.

Kalamanov, Türkiye - Rusya İş Forumu kapsamında düzenlenen Sanayi İşbirliği Oturumu'nda, Rusya'nın 2004 yılında da İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) partner ülke olarak katıldığını anımsattı. Bu yıl daha kalabalık heyetle geldiklerini dile getiren Kalamanov, fuar kapsamında bin metrekarenin üstünde stant kurduklarını anlattı.

Türkiye ve Rusya ilişkilerinin hızla daha iyiye gittiğini vurgulayan Kalamanov, "Liderlerimizin kazandırdığı ivme bize ciddi bir dinamik içinde ilişkileri geliştirme fırsatı yarattı. Sanayi yatırımlarının karşılıklı olarak geliştirilmesini istiyoruz." dedi.

Forumun açılış konuşmasında Türkiye ve Rusya ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkılmasının konuşulduğunu anlatan Kalamanov, "Şu an bu mümkün değil ama belli alanlarda yapılacak yatırımlarla bu rakama ulaşabiliriz." diye konuştu.

Oturuma katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ise İEF'in tarihi bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Fuarın ekonomik ve ticari anlamda Türkiye'nin güçlü devlet geleneğinin göstergesi olduğunu kaydeden Çelik, Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi ve kültürel gelişmelerin ticari, ekonomik ilişkilere yansıdığını ifade etti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise banka olarak ilk defa İEF'e katıldıklarını belirtti. İki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değinen Yıldırım, "Türk Eximbank olarak önümüzdeki günlerde Rus Eximbank'ı ile iş birliği anlaşması imzalayacağız." dedi.

Rusya İhracat Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Konstantin Yevstyühin de Türkiye'nin Rusya'nın en çok ihracat yaptığı 5'inci ülke olduğunu belirterek, "Türk pazarına girmek için 45 Rus şirketi bizden destek aldı ve 580 milyon dolar ihracat yapıldı." ifadelerini kullandı.