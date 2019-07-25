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Türkiye-Rusya KEK Toplantısı Antalya’da yapılacak

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak eş başkanlıklarında Antalya'da gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya KEK Toplantısı'nda iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek adına çeşitli iş birliği olanakları değerlendirilecek

Türkiye-Rusya KEK Toplantısı Antalya’da yapılacak
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ANKARA (AA) - Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı, yarın Antalya’da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak eş başkanlık edecek.

Toplantı çerçevesinde iki ülke ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinin önündeki engelleri kaldırmak ve ticari ilişkileri dengeli bir şekilde daha da geliştirmek adına çeşitli iş birliği olanakları değerlendirilecek.

Bu kapsamda, tarım, ulaştırma, enerji, sanayi, turizm gibi alanlar detaylı ele alınacak. Bunun yanı sıra bankacılık ve finans alanında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve ikili ticarette ulusal paraların kullanılmasının yaygınlaştırılması, gümrük alanında yeni iş birliği olanakları, uzay, haberleşme, bilgi teknolojileri alanlarında ortak projeler geliştirilmesi, bilim ve eğitim alanında ileri adımlar atılması ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi hususları da değerlendirilecek.

-Türkiye-Rusya ticari ilişkileri

Türkiye’nin Rusya Federasyonu ile ikili ticareti 2018'de bir önceki seneye göre yüzde 13 artarak 25,7 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Geçen yıl Rusya’ya ihracat 3,4 milyar dolar, ithalat ise 22,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 6 ayında ise ihracat 1 milyar 740 milyon dolar, ithalat ise 10 milyar 548 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Rusya ile ikili ekonomik ilişkilerde ticaret kadar ikili yatırım ve müteahhitlik ilişkileri de önem arz ediyor. Türkiye’nin Rusya’da, Rusya’nın da Türkiye’de yaklaşık 10’ar milyar dolar yatırımı bulunuyor. Türk müteahhitlik sektörü ise bugüne kadar Rusya’da 75,7 milyar dolarlık bin 972 proje üstlendi. Bu bakımdan Rusya, Türk müteahhitlik sektörü için ilk sırada yer alıyor.

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Ticaret Bakanı Ruhsar PekcanTürkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu
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