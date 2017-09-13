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Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Nazlı: - "Toplantıda teknik araştırma ve ticari konularda iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret gibi konular ele alınacak"

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi Antalya'da toplandı

ANTALYA (AA) - Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi, Antalya'da toplandı.

Türkiye-Rusya Tarım Yürütme Komitesi 1. Dönem Toplantısı, Antalya'da bir otelde başladı.

Türkiye ve Rusya arasında 2010 yılında imzalanan tarım alanındaki iş birliği anlaşmasından sonra ilk kez gerçekleştirilen toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, "Toplantıda, teknik araştırma ve ticari konularda iş birliğinin yanı sıra kırsal kalkınma, tarımsal ticaret gibi konular ele alınacak." dedi.

Nazlı, tarım üretim alanında bilgi paylaşımı ile tarım alanında karşılıklı mevzuat ve usul işleyişinin ortak paydada buluşturulmasının hedeflendiğini de söyledi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yarın, Türk ve Rus Tarım Bakan Yardımcılarının da katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından sona erecek.

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AntalyaRusyaTarımTürkiyeTürkiye Rusya Tarım Yürütme Komitesi
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