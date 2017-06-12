ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, 21-23 Haziran'da yapılacak rüzgar enerjisi santralleri yarışmasında yatırımcının mevcut yönetmelikteki kısıtlamalar nedeniyle proje alabilmek için sıfırın altında fiyat teklifi verebileceğini belirterek, "Eksi değerde teklif veren yatırımcı, yerli katkıdan pay alamayacak. Bu durum Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımını artırmak politikası ile çelişiyor." dedi.

Ataseven, Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yatırımcıların Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından 11 ayrı bölgede açılan 710 megavatlık rüzgar enerjisi santrali projeleri için yarışacaklarını söyledi.

Son dönemde rüzgar sektöründe inşa halindeki proje sayısının azaldığını ifade eden Ataseven, "2015'ten bu yana inşa halindeki projelerin sayısı azalıyor, türbin üreticileri, sanayicilerimiz ağlıyor, yatırımcılar yeni proje bulamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ataseven, bunlara rağmen rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesinden yana olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de yerli sanayinin gelişmesi için varız ancak politikalarla uyumlu düzenlemeler yapılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Rüzgar türbini üreticilerinin aldıkları projeyi yürütebilmek için yurt dışı kredilerine başvurmak zorunda kalacağını aktaran Ataseven, bu durumunun yurt dışı kaynaklı ekipman alımını artıracağını vurguladı.



Ataseven, Türkiye'nin enerjide yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımını artırmayı hedeflediğini ancak rüzgar alanındaki düzenlemelerin yatırımcıyı düşük teklif vermeye yönelttiğine dikkati çekerek, "Eksi değerdeki teklif veren yatırımcı, yerli katkıdan pay alamayacak. Bu durum Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak politikası ile çelişiyor." ifadelerini kullandı.