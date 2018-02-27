Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı

ANKARA (AA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, geçen yılın, rüzgar enerjisi açısından "mihenk taşı" olduğunu belirterek, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile beraber toplamda 4 bin megavata yakın kapasite, rüzgar enerjisine tahsis edilmiş oldu. Yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde yatırım daha olacak." dedi.

Ataseven, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen TÜREB'in sektör toplantısında yaptığı konuşmada, toplantının Türkiye'deki rüzgar potansiyelini ekonomiye kazandırmak için sorunlara çözüm getirebilmek açısından fırsat oluşturduğunu söyledi.

Sektörün mevcut durumuna ve sorunlarına ilişkin bilgi veren Ataseven, geçen yıl haziran ve aralık aylarında, 2015 yılında müracaatları alınan kapasite tahsisinin gerçekleştiğini, ağustos ayı içinde ise YEKA yarışmasının tamamlandığını anlattı.

Ataseven, gerek 2015 müracaatlarının değerlendirilmesinin gerekse YEKA mevzuatının, etkin şekilde ve kısa sürede şekillendirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıla kadar sektördeki büyüme toplam yüzde 25-30 seviyesindeydi. Geçen yıl sektör yüzde 12 oranında büyüme ile dönemi kapattı. Türkiye'nin kurulu gücüne rüzgarda 766 megavatlık ilave gerçekleşti. Şimdi toplamda 6 bin 872 megavata ulaşıldı. YEKA ile toplamda 4 bin megavata yakın kapasite, rüzgar enerjisine tahsis edilmiş oldu. Yaklaşık 5 milyar dolar büyüklüğünde yatırım daha olacak. Rüzgar enerjisinin büyüme ivmesini yitirmemesi için bazı beklentilerin karşılanması sektörün talebidir."

- Sektörün beklentileri

İyi giden rüzgar enerjisi sektöründe bazı sorunların olduğunu vurgulayan Ataseven, "Temel sorunların başında, ilave kapasite tahsisi, inşaat halindeki rüzgar enerjisi santrallerinin durumu, işletmedeki rüzgar santrallerinin yollarının, enerji iletim hatlarının kamulaştırılması süreci geliyor. Bu sorunların çözümü ile sektörün önünün açılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Geçen yıl yapılan ihalelerin hayata geçirilmesi için ön lisans, inşaat izinleri, türbin tedarik, lisans işlemleri düşünüldüğünde 3-4 yıllık süre gerektiğine dikkati çeken Ataseven, "Yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım tutan kapasite tahsisi için kararın en kısa sürede verilmesi gerekir. Mesela 2020'de son bulacak YEKDEM'in ardından oluşturulacak destekleme mekanizmasının belirlenmesi ve duyurulması gerekir. 2020 sonrası için YEKA benzeri fiyat teklif modeli sektör tarafından kabul görüyor. Kapasite tahsisleri için 15 yıl boyunca alım garantisi verilmesi beklentisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Eksi ihale fiyatları

Geçen yıl 2 bin 820 megavatlık toplam rüzgar kapasite tahsisi yapıldığını kaydeden Ataseven, "85 proje, kapasite tahsisi almaya hak kazandı, 69 tanesi eksi fiyatla bu kapasite tahsisini gerçekleştirdi. Bu durumda bankalarda fiyat tahmin mekanizması net olmadığı için sıkıntılar başladı. Fiyatların sabitleşmesi yönünde talepler var." ifadelerini kullandı.

Ataseven, rüzgar enerjisi sektörünün sağlıklı büyümeye devam edebilmesi için her yıl bin megavatlık kurulu güç eklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



