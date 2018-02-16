Türkiye rüzgarda Avrupa'daki yükselişini sürdürüyor

ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Türkiye'nin rüzgardaki kurulu gücü geçen yıl bir önceki yıla göre 766 megavat artarak 6 bin 857 megavata ulaştı. Böylece Türkiye, 2017'de rüzgarda kurulu güç bakımından AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 39 ülke arasında bir basamak daha yükselerek altıncı oldu.

AA muhabirinin, "Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope 2017 Avrupa İstatistikleri Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, AB ülkeleri, aday ülkeler ve Rusya ile Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 39 ülkenin toplam rüzgar kurulu gücü 178 bin 96 megavata yükseldi.

Söz konusu ülkeler arasında rüzgar kurulu gücü en yüksek ülke, 56 bin 132 megavatla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 23 bin 170 megavatla İspanya ve 18 bin 872 megavatla İngiltere takip etti.

Rüzgardaki kurulu gücünü geçen yıl bir önceki yıla göre 766 megavat artıran Türkiye ise 39 ülke arasında 6 bin 857 megavatlık kurulu güçle bir basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti. Türkiye geçen yıl rüzgar gücüne eklediği 766 megavatlık yeni kapasiteyle ayrıca "ilave güç" bakımından da söz konusu ülkeler arasında dördüncü oldu.

Avrupa Kıtası'nda 2017'de rüzgarda en fazla ilave güç 6 bin 581 megavatla yine Almanya'dan geldi. Söz konusu ek kapasitenin 5 bin 334 megavatı kara, bin 247 megavatı ise deniz üzerine kurulan rüzgar santrallerinden oluştu.

Almanya'yı 4 bin 270 megavatla İngiltere, bin 694 megavatla Fransa izledi.

- Rüzgara 22,3 milyar avrodan fazla yatırım

Öte yandan AB üyesi 28 ülkede elektrik sektöründe 2017'de toplam 28 bin 310 megavat ilave kurulu kapasite işletmeye alındı. Bunun yüzde 55'ine denk gelen 15 bin 680 megavatlık kapasiteyi rüzgar gücü oluşturdu.

Söz konusu kapasite için rüzgar sektörüne 22,3 milyar avrodan fazla yatırım yapıldı.

Avrupa Kıtası'nda geçen yıl en fazla rüzgar kapasitesine sahip ilk 10 ülke şöyle:

Ülke İlave güç (megavat) Kurulu Güç (megavat) 1 Almanya 6 bin 581 56 bin 132 2 İspanya 96 23 bin 170 3 İngiltere 4 bin 270 18 bin 872 4 Fransa Bin 694 13 bin 759 5 İtalya 252 9 bin 479 6 Türkiye 766 6 bin 857 7 İsveç 197 6 bin 691 8 Polonya 41 6 bin 397 9 Danimarka 342 5 bin 476 10 Portekiz - 5 bin 316