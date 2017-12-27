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Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak

- Türkiye'nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak - Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması için gerekli girişimlerde bulunulacak - Uzun süreli tedavi gerektirecek hastalıklar nedeniyle hastalar ve hasta yakınları için "oturma izni" uygulamasına geçilmesi planlanıyor

Türkiye sağlık turizminde atağa kalkacak

ANKARA (AA) - DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'nin dünya sağlık turizmi pastasından daha fazla pay alması için yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak, Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması için gerekli girişimlerde bulunulacak.

Türkiye'nin uluslararası sağlık turizminde öne çıkması için Ekonomi Bakanlığı tarafından "Sağlık Hizmetleri İhracat Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı" hazırlandı.

Taslağa göre, dünyada en fazla uluslararası hastayı Hindistan, Tayland ve ABD kabul ediyor. Gelecek 5 yılda Türkiye ve Singapur gibi ülkelerin de bu alanda öne çıkması öngörülüyor. Sağlık turizminde hızlı gelişecek alanların kozmetik ve plastik cerrahi, diş tedavileri, onkoloji ve organ nakli hizmetleri olması bekleniyor.

Sağlık turistleri, teknoloji ve kaliteyi uygun fiyata temin edecekleri ülkeleri tercih ediyor. Hastalar, hastanelerin, Joint Commision International (JCI) isimli denetim kuruluşuna akredite olmasına dikkati ediyor. Türkiye, JCI akreditasyonu sıralamasında 48 sağlık kuruluşu ile 6. sırada yer alıyor.

- Sadece saç ekimine gelmiyorlar

Yanlış bilinen kanının aksine yabancı hastalar Türkiye'ye sadece saç ekim hizmetleri ya da basit estetik operasyonlar için değil, daha üst düzey tedaviler için müracaat ediyor. Hastalar, dahiliye ve kadın doğum gibi ana branşların yanında radyoterapi, lazerle göz ameliyatı, diş, üremeye yardımcı metotlar, kalp ve damar hastalıkları, organ nakli gibi alanlarda da hizmet alıyor.

Türkiye'nin medikal, termal, ileri yaş ve engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesinin yükseltilerek, rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla, uluslararası akreditasyona ait sağlık kuruluşu, departman ve doktor sayısı artırılacak.

Yaşlı bakım köyleri ve kür merkezlerinin kurulması amacıyla ilgili taraflarca ortak projeler yürütülecek. Deniz kıyısındaki oteller bünyesinde sağlıklı yaşam ve yaşlı bakım hizmetleri ile operasyonlar sonrasında rehabilitasyon verebilecek tesisler kurulmasına dönük çalışma yapılacak. Bu tesislerde, sağlık turizmine dönük operasyon üniteleri de bulunabilecek.

Hasta ve hasta yakınlarının konaklama, transfer ve ulaşım imkanlarına yönelik mekanizma oluşturulması da amaçlanıyor. Havalimanlarında hasta danışma noktaları oluşturulacak ve yabancı hastalar karşılanacak.

Hasta memnuniyetinin ölçülmesi için yabancı dilde hizmet verecek bağımsız bir portal ve çağrı merkezi kurulması da öngörülüyor.

- Sağlık turizmi için imaj çalışması

Taslak plana göre, uluslararası hastalar ve hasta yakınları için "sağlık vizesi" uygulaması kolaylaştırılacak. Uzun süreli tedavi gerektirecek hastalıklar nedeniyle hastalar ve hasta yakınları için "oturma izni" uygulamasına geçilecek. İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla gereken yasal çerçeve ve şartları belirlenecek.

Türkiye'nin bu alandaki tanıtımı için "Sağlık Tanıtım Grubu"nun kurulması hedeflenirken, devlet kontrolünde tanıtım kampanyaları düzenlenecek. Türkiye'nin sağlık alanındaki uzmanlığı ve sahip olduğu teknolojinin tanıtımı için hedef ülkelere yönelik slogan, marka ve imaj çalışması yapılacak. Bu kapsamda, Türkiye'nin güçlü olduğu branş ve doktorların uluslararası düzeyde tanıtılması sağlanacak.

Yurt dışında düzenlenen sektörel ticaret ve alım heyetlerine hastanelerin de dahil edilmesi sağlanacak. Türkiye'deki tedavilerin yabancı sigorta şirketleri nezdinde karşılanabilir olması hususunda gerekli girişimlerde bulunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi BakanlığıSağlık Hizmetleri İhracat Stratejisi Ve Eylem Planı TaslağıSağlık Turizmi
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