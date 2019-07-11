Türkiye Seramik Federasyonu 2021’e kadar Erdem Çenesiz’e emanet

İSTANBUL(AA) - Türkiye’ye yüksek katma değer sunan lokomotif sektörler arasında bulunan seramik sektörü, iki yılda bir düzenlenen Türkiye Seramik Federasyonu Olağan Genel Kurulu’nda 2019-2021 dönem başkanlığına oy birliğiyle ikinci kez Erdem Çenesiz’i seçti.

Türkiye Seramik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2017-2019 dönemi başkanlığını yürüten Erdem Çenesiz, genel kurulda yapılan oylama ile 2019-2021 yılı yeni dönem başkanlığını da çoğunluğun onayı ile aldı. Başkanlık yardımcılığına ise, Zeki İlter Yurtbay, Ali Ercan, Hasan Pehlivan, Erkan Güral, Müfit Ülke, Hakan Çanakçı, Ferdi Erdoğan, Aydın Eşer ve Nihat Özyurt seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, federasyonun bünyesinde bulunan 7 dernek, 87 büyük sanayi işletmesi ve bin 500’den fazla KOBİ ile büyük bir yapı olduğunu belirterek, "İhracat konusunda elde ettiğimiz başarı da yadsınamaz. 2018 yılında 2017’ye göre yüzde 12 büyüyerek 1,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk 5 ayında da doğal gaz maliyetlerindeki olağanüstü artışa rağmen ihracatımızı yüzde 6 artırdık. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ihracat ile her 100 dolarlık ihracatın 83 doları ülkemizde kalmaktadır. Bu oran başlı başına bir rekordur. İki yılda başkanlık olarak 175 günde 182 faaliyet, genel sekreterlik olarak 168 günde 165 faaliyet yapıldı. Bundan sonraki dönemde de büyük başarılara imza atacağımız inancındayım. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

