Türkiye Seramik Federasyonu'nda yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Erdem Çenesiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

TSF'den yapılan açıklamaya göre,TSF'nin 8. Olağan Genel Kurulu 6 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda 15. yılını kutlayan Türkiye Seramik Federasyonu'nun 2017-2019 dönemi yeni yönetim kurulu belirlendi.

Genel Kurul Toplantısı'nda Türkiye Seramik Federasyonu'nun Yeni Başkanı, Erdem Çenesiz oldu. Başkan Yardımcılıklarına ise Hakan Çanakçı, Nihat Özyurt, İlter Yurtbay ve Aydın Eşer seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu, Timur Karaoğlu, Hasan Pehlivan, Göksen Yedigüller, Hüseyin Tanış, Kürşad N. Özkaya, Mehmet Mercan, Nuri Gönenç, Kemal Yıldırım, Bekir ZAPÇI, Abdülhekim Yakut, Ercüment Arıcı, Salih Erez ve Tolun Vural'dan oluştu. Denetim Kurulu Başkanlığı'na Hanefi Mutlu, üyeliklerine Ahmet Cenk Yılga ve Süleyman Sosyal seçilirken, Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Ferdi Erdoğan ve üyeliklerine Merter Savaş ve M. Fatih Korkmaz seçildi.

Yeni yönetimi seçen delegelere teşekkür eden Erdem Çenesiz, geçmiş dönem başkanları ve yönetim kurullarına da Federasyon'un bu günlere gelmesindeki emeklerinden dolayı minnet duyduklarını ifade etti.

Çenesiz, seramik sektörünün temsilcileri olarak dünyada rekabet gücü yüksek bir sektör olma yolunda azimle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, vitrifiye seramik üretiminde ve ihracatında Avrupa 1.'si, seramik kaplama malzemeleri üretiminde Avrupa 3.'sü, ihracatında ise Dünya 6.'sı. Türkiye Seramik Federasyonu olarak, doğrudan ve dolaylı olarak 252.000 kişiye istihdam sağlayan, 10 milyar TL ciro ve 1 milyar dolar ihracat yapan sektörü temsil ediyoruz. Özellikle son yıllarda Türk seramik sektörünün Avrupa'da olumlu algısı yükselirken, Amerika'ya olan ihracatta da artış trendi yaşandı. Sektörümüz tüm dünyada rekabet gücü yüksek, güçlü markaları olan bir sektör olma yolunda başarıyla ilerlemektedir."