Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin yeni başkanı Alp Keler oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni başkanı Alp Keler oldu.

Birliğin 200'e yakın sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilen Keler, görevi Erhan Topaç'tan devraldı.

Genel kurulda TSPB'nin gelecek 2 yıl boyunca görev yapacak yönetim ve denetleme kurulu ile disiplin komitesinde yer alacak isimler de belirlendi.

Birlik başkanlığı görevini Erhan Topaç’tan devralan Alp Keler, genel kurulda yaptığı konuşmada, TSPB’ye geçen yıl boyunca hizmet vermiş olan Topaç’a değerli çalışmaları ve önemli katkıları için sektör adına müteşekkir olduğunu söyledi.

Keler, "Birliğimiz sermaye piyasalarımızın gelişmesinde önemli bir misyona sahip. Başkanlık görevini teslim almamla beraber bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek adına çalışmalara devam edeceğiz. Belirlenen yol haritasındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sektörün en etkin şekilde temsil edilmesi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- Alp Keler hakkında

2018 yılından bu yana Akbank Özel Bankacılık ve Varlık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Keler, bu görevinin yanı sıra Ak Portföy Yönetimi AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Akbank’taki mevcut görevinden önce, 2011-2017 yıllarında Ak Portföy Yönetimi A.Ş.de CEO, 2006-2011 yıllarında, Fortis Portföy’de CEO ve Global Exco üyesi olarak görev almıştır. 2009-2010 yıllarında Hong Kong ABN AMRO Asset Management Inc.de Yönetim Kurulu Üyesi görevi üstlenmiştir.

Fortis Portföy’e katılmadan Koç Portföy Yönetimi’nde Genel Müdür Yardımcısı ve öncesinde sektörde birçok farklı kurumda çeşitli kademelerde görev aldı.

2008-2011 yıllarında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstütüsü’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan Keler, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) Başkanlığı, Avrupa Fon ve Portföy Yönetimi Derneği (EFAMA) Yönetim Kurulu Üyeliği, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve CFA Society of Istanbul Başkanlığı görevlerinde bulundu.













