İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, "TSKB'nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 70'ini sürdürülebilirlik yatırımları oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin üçüncüsü bu sene "Gelecek" temasıyla gerçekleştirildi.

Kongre kapsamında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) sponsorluğunda düzenlenen, "Yeni Kalkınma Perspektifi: Kapsayıcı Finansman" başlıklı panelde, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, EIB Türkiye Temsilcisi Massimo d'Eufemia, KfW Türkiye Direktörü Frank Bellon, AFD Türkiye Direktörü Serge Snrech ve IFC Avrupa ve Orta Asya Bölge Başkan Vekili Gökhan Kont konuyu masaya yatırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla yaptıkları iş birliklerinin, TSKB'nin pek çok alanda öncü adımlar atmasını sağladığını bildirdi.

Bunların arasında en önemli dönüm noktalarından birinin, sürdürülebilirliğin iş modellerine entegresi olduğunu belirten İçel, şunları kaydetti:

"TSKB'nin kredi portföyünün yaklaşık yüzde 70'ini sürdürülebilirlik yatırımları oluşturuyor. 2000'li yılların başında, yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemeye başladık. Sürdürülebilirlik alanında geliştirdiğimiz finansal çözümler, eneji ve kaynak verimliliği, çevre, turizm, Ar-Ge ve inovasyon gibi pek çok farklı alana yayıldı. Bu kadar farklı projeleri değerlendirmek, TSKB'ye ciddi bir bilgi birikimi katkısı sağladı. Bu nedenle firmalara finansal desteğin yanı sıra, danışmanlık çözümleri de sunuyoruz.

Yatırım tutarından bağımsız olarak, tüm projeleri çevresel etki değerlemesine tabi tutuyoruz. Tabii ki sürdürülebilirliği sadece finansman ve çevre ekseninden değerlendirmek eksik olur. Tüm bu çalışmaları insanla, insan için yapıyoruz. İşte burada sürdürülebilirlik yaklaşımımızı genişletiyor ve işi bir üst basamağa, kapsayıcılığa taşıyoruz."





- "Kapsayıcılık misyonumuzun da bir parçası"





Kapsayıcılığın son dönemde özellikle uluslararası literatürde çok rastlanan bir konu olduğunu aktaran İçel, TSKB nezdinde de kapsayıcılığın çok önemsendiğini, kapsayıcılığın misyonlarının bir parçası olduğunu kaydetti.

İçel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son yıllarda, kapsayıcılık alanındaki projelere finansman ve danışmanlık desteği verme konusunda özel bir konsantrasyon geliştirdik. Ayrıca, 2017 yılında kapsayıcılığı misyonumuza da ekledik. Bu tip beyanları, kurumların duruşunu ve gidecekleri yönü belirtmesi açısından önemsiyoruz. Kapsayıcılık alanındaki en önemli odağımız kadın istihdamı. Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası'ndan temin ettiğimiz kredilerle ülkemizde kadın istihdamını artıran, artırma yönünde aksiyonlar alan ve kadın dostu çalışma ortamı sunan firmaları destekliyoruz.

Yine Fransız Kalkınma Ajansı ile birlikte geliştirdiğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kredisi, bu alanda bir ilk. Bu krediyle İSG yatırımı yapmak isteyen firmaları destekliyoruz. Diğer bir ilk ise, Dünya Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz ve mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere odaklanan finansal çözümümüz."

İçel, TSKB'nin sürdürülebilirlik boyutunda, tüm projeleri çevresel açıdan değerlendirdiği gibi, kapsayıcılık boyutunda da tüm projeleri sosyal açıdan değerlendirdiğini bildirdi.

Escarus-TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Genel Müdürü Hülya Kurt, sorumlu yatırım anlayışının gün geçtikçe yaygınlaştığını ifade etti.

ABD Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Forumu verilerini paylaşan Kurt, "2016 yılında ABD'de profesyonel yönetimde olan ve 8,7 trilyon dolara karşılık fonların yaklaşık beşte biri sorumlu yatırım kriterine göre taranıyor. Bu rakam 2012'de 3,7 trilyon dolar ile fonların dokuzda birine eşdeğerdi. Yani süreç 4 yılda yüzde 135'lik artış ile gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.















