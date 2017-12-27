Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası, EBRD'den kredi temin etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası AŞ, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 85 milyon dolar tutarında kredi temin ettiğini duyurdu.

Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın Türkiye genelinde orta ölçekli yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının finansmanı amacıyla, Midseff III (Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programı III) kapsamında EBRD'den 85 milyon dolar tutarında kredi temin edildiği bildirildi.

