Türkiye-Somali İş Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, "Türk özel sektörünün güçlü tarihi ve kardeşlik bağlarının bulunduğu Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesi stratejik hedeflerden biri. Afrika’nın küresel sisteme entegrasyonu, dünya ekonomik düzeni içinde hak ettiği yeri alması hükümetimizin ve Türk özel sektörünün ortak arzusu." ifadelerini kullandı.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Somali İş Forumu, DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Yırcalı, Somali Ticaret ve Sanayi Odası (SCCI) Başkanı Mahmud Abdi Ali, DEİK Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı Ahmet Sami İşler ve SCCI Başkan Yardımcısı Abdul Raşid Ainanshe’nin katılımları ile İstanbul’da gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Türkiye’nin bir yandan Somalilerin refahı için yol, havalimanı, hastane inşa ederek sosyal dokuyu yeniden oluşturduğunu ve bir yandan da siyasi çözümün taşlarını döşeme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Yırcalı, şunları aktardı:

“İnsani yardımlar, yatırım ve dış ticaret faaliyetleri ile eş zamanlı ve eş güdümlü olarak yürütülmesini sağlayarak, Somali’nin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Türk özel sektörünün güçlü tarihi ve kardeşlik bağlarının bulunduğu Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesi stratejik hedeflerden biri. Afrika’nın küresel sisteme entegrasyonu, dünya ekonomik düzeni içinde hak ettiği yeri alması hükümetimizin ve Türk özel sektörünün ortak arzusu. Bizler Afrika’yı bir mücadele alanı olarak değil, ortak geleceğimiz olarak görüyoruz. İşte bu bağlamda, Somali ile olan ilişkilerimizin gelişimi, bunun en güzel örneğidir. Bu ilişkilerde bir art niyet yoktur, yardımlaşma vardır, dürüstlük vardır ve sonunda bu kardeşlikle ortaya çıkan ticari münasebetlerin gelişmesi vardır.”

SCCI Başkanı Mahmud Abdi Ali, “Somali, zengin kaynaklara sahip bir ülke. Somali’de tarım ve hayvancılık, balıkçılık, madencilik ve yenilenebilir enerji kaynakları mevcut.” ifadelerini kullandı.

Somali’nin ticaretinin gelecek dönemde daha da büyümesini temenni ettiklerini belirten Ali, Somali’nin gelecek dönemde dünya ticaret sahasında yerini alacağını bildirdi.

Somalili iş insanlarının ticaret kültürüne hakim olduğunu aktaran Ali, Çin, Kenya, Güney Afrika, İngiltere, Amerika, Sudan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin Somali’de ticaret yapmak için bulunduğunu kaydetti.

Ali, Türk özel sektörünün bilgi ve iş tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirterek, Somali’de yenilenebilir enerji, müteahhitlik, bankacılık ve sigortacılık, turizm, sanayi, ilaç ve eğitim sektörlerinde fırsatların mevcut olduğunu kaydetti.

Zamanın Somali’ye yatırım zamanı olduğunu belirten Ali, “Türk iş dünyasının hedef sektörlerde erken davranarak, yer almasını istiyoruz. Bu bilgileri sizlerle özel olarak paylaşıyoruz; çünkü Türkiye’nin Somali’nin zor dönemlerinde kardeş ülke olarak yanımızda yer almasından dolayı Türk halkına bu durumu borç olarak biliyoruz. İki ülke özel sektörünün kazan-kazan anlayışı ile Somali’ye yatırım yapmasını faydalı görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

DEİK Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı Ahmet Sami İşler, Türkiye’nin Afrika vizyonu içinde Somali’nin özel bir yeri bulunduğunu kaydetti.

Somali’nin sahip olduğu kaynakların ekonomiye kazandırılması için her türlü katkıyı vermeye hazır olunduğunu ifade eden İşler, “Halihazırda Somali ile 145 milyon dolara ulaşan dış ticaret hacmimizin İş Konseyi olarak önümüzdeki dönemde 300 milyon dolara ulaşmasını planlıyoruz. İlişkilerimiz ticaretle sınırlı olmayıp yatırım için gerekli ortam sağlanması durumunda her türlü bina, yol, köprü, enerji, alt ve üst yapı hizmetleri, tarım teknolojileri ile anahtar teslimi projelerde Türk firmalarının üstlenmelerini arzu etmekteyiz. Aynı şekilde, gıda sanayi ve elektrikli ev aletleri iş birliği yapılabilecek diğer sektörler olarak görülmektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

SCCI Başkan Yardımcısı Abdul Raşid Ainanshe, Somali ve Türkiye arasındaki toplantının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, Somalili iş insanları olarak, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için DEİK ile birlikte çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Ticaretin farklı ülkelerdeki ve farklı kültürlerdeki iş insanlarını bir araya getirdiğini belirten Ainanshe, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ticaretin daha da geliştirileceğini aktardı.

Türkiye-Somali İş Konseyi’nin iş birliğinin çok önemli olduğunu bildiren Ainanshe, “Türkiye ile Somali ilişkileri gün geçtikçe daha da güçlenerek devam etmektedir. Somalili iş adamları dost olarak, Türkiye’de iş yapmaktadır.Somali’de zengin doğal kaynakları, tarım ve hayvancılık sektörü mevcut. Bu alanlarda Somali’ye yatırım yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

İş forumu, “Somali’de İş ve Yatırım Fırsatları" ve “Finansman Kuruluşlarının Rolü” panelleri ve ikili iş görüşmeleriyle devam etti.