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"Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla dirilişe geçti"

- Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Yaşar Doğan: - "Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla, savunma sanayi hamleleri ve küresel ticarette artan payı ile hem bölgesinde hem de küresel arenada yeniden dirilişe geçti"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin son yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik reformlarla, savunma sanayi hamleleri ve küresel ticarette artan payı ile hem bölgesinde hem de küresel arenada yeniden dirilişe geçtiğini belirtti.

TÜMSİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doğan, ABD gibi dünyada kendilerinden başka küresel güç istemeyenlerin, Türkiye'nin bu yükselişini kendilerine tehdit olarak görerek terörle, darbe girişimleriyle Türkiye'yi kuşatmayı denediğini aktardı.

Yaşar Doğan, şunları kaydetti:

"Şimdi ise iktisadi arenada kozlarını açık oynayarak, ekonomik müdahalelerle bizleri sindirmeye çalışıyorlar. Bizler bu şer oyunlarına boyun eğmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi büyük Türkiye ideali doğrultusunda iktisadi arenada yerli ve milli mücadelemizi sürdüreceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Modeli'nde yer alan sürdürülebilir kalkınma, güçlü iletişim, tam bağımsız ve sıkı para ve maliye politikalarıyla bu ekonomi savaşını da kazanacağımıza inanıyoruz."


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