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"Türkiye standartları belirleyen ülke olacak"

- TSE Başkanı Korkmaz: - "Avrupa Standardizasyon Komitesi, ambalaj ve yangın konusundaki iki Türk standardını Avrupa standardı olarak yayınlamak üzere gündemine aldı" - "Bu, Türkiye’nin standartları sadece uygulayan değil aynı zamanda belirleyen ülke olması yolunda bir kilometre taşıdır"

ANKARA (AA) - Türk Standardları Ensti̇tüsü (TSE) Başkanı Sebahittin Korkmaz, Avrupa Standardizasyon Komitesi'nin (CEN), ambalaj ve yangın konusundaki Türkiye'deki uygulamaları Avrupa standardı olarak yayınlamak üzere gündemine aldığını belirterek, "Bu, Türkiye’nin standartları sadece uygulayan değil aynı zamanda belirleyen ülke olması yolunda bir kilometre taşıdır." ifadesini kullandı.

Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, CEN'in tam üyesi ve Türkiye'deki tek temsilcisi TSE'nin, Komitede en fazla oy hakkına sahip beş standart kuruluşundan biri olduğuna işaret etti.

Enstitünün CEN’deki standardizasyon hazırlık süreçlerine, bünyesindeki "Ayna Komiteler" isimli teknik birimlerin aracılığıyla katıldığını kaydeden Korkmaz, TSE’de 17 sektörde oluşturulan 125 ayna komitede, iş, akademi dünyasından ve bürokrasiden bin 700 uzmanın çalışmalar yürüttüğüne dikkati çekti.

Korkmaz, CEN'in, ambalaj ve yangın konusundaki Türkiye'deki uygulamaları Avrupa standardı olarak yayınlamak üzere gündemine aldığını vurgulayarak, "Bu, Türkiye’nin standartları sadece uygulayan değil aynı zamanda belirleyen ülke olması yolunda bir kilometre taşıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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