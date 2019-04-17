Türkiye, şubatta AB ile ticaret fazlası verdi

BRÜKSEL (AA) - Türkiye'nin şubat ayında Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı, ithalatını 877,6 milyon avro geçti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Söz konusu dönemde AB'nin toplam ihracatı 156,3 milyar avroya, ithalatı da 159 milyar avroya ulaştı. AB, şubat ayında 2,7 milyar avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise şubat ayında toplam ihracatı 183,3 milyar avroya, ithalatı da 165,4 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 17,9 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre Türkiye, şubat ayında AB ülkelerine 6 milyar 528,2 milyon avro ihracat, 5 milyar 650,6 milyon avro da ithalat gerçekleştirdi. Böylece, Türkiye şubat ayında AB ile 877,6 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, AB ile yılın ilk iki ayında ise toplam 2 milyar 684,4 milyon avro ticaret fazlası verdi.





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