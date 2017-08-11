Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması için

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından son derece önemli olduğunu belirterek, "Ülkemizin Sudan'a ihracatı genel olarak artış eğilimindedir. Bununla birlikte gelecek dönemde dış ticaret verilerimizi daha ileri taşıma konusunda ortak gayret göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan ile dış ticaret hacmini artıracak anlaşmanın üçüncü tur görüşmeleri Çiftci, Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohamed Ali Hasab Alrasoul ve beraberindeki heyetin bir araya gelmesiyle başladı.

Görüşmede Bakan Yardımcısı Çiftci, ziyaretin ikili ilişkilerin her alanda gelişmesine katkıda bulanacağını belirtti.

Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin sürecin 2004'ten bu yana devam ettiğini, Hartum'da gerçekleşen müzakerelerin ardından üçüncü turun Türkiye'de gerçekleştiğini anlatan Çiftci, anlaşmanın iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkileri bakımından son derece önemli olduğunu kaydetti.

Çiftci, Bakanlık olarak müzakerelere her türlü katkıyı sağlayacaklarını vurgulayarak, Türkiye'nin Sudan'ı Afrika kıtasında önemli ortak gördüğünü dile getirdi.

Sudan'da Türk firmalarınca üstlenilen ve büyük çoğunluğu müteahhitlik projeleri olan yatırımların iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Çiftçi, şunları belirtti:

"İki ülkenin dış ticaret hacminin yıllar itibarıyla artış kaydettiğini görmekteyiz. Ülkemizin Sudan'a ihracatı genel olarak artış eğilimindedir. Bununla birlikte, gelecek dönemde dış ticaret verilerimizi daha ileri taşıma konusunda ortak gayret göstermemiz gerekiyor. Sudan Gümrük İdaresi ile Bakanlığımız arasındaki ilişkilerin 2011 yılında yürürlüğe giren KİYA kapsamında sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü görmek memnuniyet vericidir. Gelecek dönemde de iki ülke iş birliğine yönelik çalışmaların hayata geçmesine yönelik adımları atmaya hazır olduğumuzu vurgulamak isterim."

- Sudan Ticaret Bakanı Alrasoul

Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohamed Ali Hasab Alrasoul da anlaşmanın bir an evvel tamamlanmasını istediğini kaydetti.

Görüşmeler sonrasında iş birliği ruhunun derinleşeceğini düşündüklerini ifade eden Alrasoul, anlaşmanın iki ülkenin yararına olacağını dile getirdi.

Alrasoul, iki ülke halkları arasında tarihi ve kültürel anlayış ve görüş birliği bulunduğunu ancak ticari ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığına işaret ederek, "Türkiye ile Sudan arasındaki dış ticaret hacmi 500 milyon dolar civarında. Bunun 450 milyon dolarını Türkiye’nin Sudan’a gönderdiği mallar oluşturuyor. Aradaki fark çok fazla, iş birliği ile bu açığı kapatabiliriz. Ortaklık anlaşmasından sonra önümüzdeki iki yıl boyunca Türkiye ile dış ticaret hacmimizi 2 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bu hedefi bakanlıklarımız ve özel sektörlerimiz arasında iş birliği yaparak geliştirebiliriz. İnşallah ülkelerimiz için ekonomik veriler bundan sonra daha iyi düzeyde olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin teknik yönden çok ileride olduğunu belirten Alrasoul, Türkiye'nin ticaret ve gümrükler alanındaki teknik tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı heyeti, Bakanlık faaliyetleriyle alakalı sunum gerçekleştirdi ve Sudan heyetinin sorularını yanıtladı.

Sudan heyeti, daha sonra Bakanlık'ta bulunan ve gümrüklerin 24 saat canlı izlendiği Komuta Kontrol Merkezi’ni gezerek, merkezle ilgili bilgi aldı.

- Bu yıl imzalanması öngörülüyor

2004 yılından bu yana sürdürülen girişimler neticesinde Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması (TEOA) birinci tur müzakereleri, 27-28 Aralık 2016'da Ankara'da, ikinci tur müzakereleri 8-9 Mayıs'ta Hartum'da gerçekleştirilmişti, Ankara'da 8 Ağustos'ta başlayan üçüncü tur müzakerelerinin bugün tamamlanması planlanıyor.

İki ülke arasında yaklaşık 500 milyon dolar olan ticaret hacminin 2 milyar dolara çıkarılmasını ve karşılıklı yatırımların arttırılmasını amaçlayan, teknik müzakereleri önemli ölçüde tamamlanan anlaşmanın bu yıl içinde imzalanması öngörülüyor.

Sudan, büyük tarım arazileri ve önemli büyükbaş hayvan stoku dikkate alındığında tarım ve hayvancılık sektöründe Türk girişimciler için önemli yatırım imkanları sunuyor.