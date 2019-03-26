GAZİANTEP (AA) - Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, Anadolu’da KOBİ'lerin ve illerin dijital skorlarını ve dijitalleşme seviyelerini belirlediklerini bildirdi.

KOBİ'lerin, iş yapma şekilleri ve rekabet koşulları dijitalleşmeyle değişen yeni dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığının desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) himayesinde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın bu yılki üçüncü toplantısı, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda Gaziantep’te düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantının teması "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" olurken, KOBİ’lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabilecekleri ve hangi yolu izlemeleri gerektiği konuları ele alındı.

Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin dijitalleşen dünyaya adapte olmasının, ülkenin sürdürülebilir büyümesi ve rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vodafone olarak, TOBB iş birliğiyle hayata geçirdikleri "KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" projesi kapsamında, uzunca bir süredir işletmelerle bir araya geldiklerini ifade eden Aysal, şöyle devam etti:

"Anadolu’da KOBİ’lerin ve illerin dijital skorlarını hesaplıyor, dijitalleşme seviyelerini belirliyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize yeni dünyanın kodları hakkında bilgi veriyoruz. Örneğin Gaziantep’te faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre, şehrin dijital skorunu 71 olarak belirledik. Bu buluşmalarda dijital skorunu hesaplatan firmalara, çıkan sonuçlarına göre ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor, daha fazla tasarruf sağlayabilmeleri, operasyonel verimliliklerini artırabilmeleri noktasında yol gösterici anlık raporlar iletiyoruz. Projeyle işletmelerin, dijitalleşmeyle neler kazanabileceklerini yakından gördükçe, bu alandaki adımlarını hızlandıracağını, bunun da Türkiye'nin dijitalleşme seviyesini artıracağını düşünüyoruz. Vodafone olarak, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuzla çözümler geliştirmeye, her ölçekten işletmenin yanında olmaya gelecekte de devam edeceğiz."





- "Önemli olan kavramlarla güç elde edebilmek"





Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da üretilen mal ve hizmetleri sunarken, sosyalleşirken, ders çalışırken en çok kullanılan kavramların "dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat, inovasyon, endüstri 4.0 ve sosyal medya" olduğunu söyledi.



Bu kavramların kullanılıyor olmasının "zamanın ruhunun söylediklerinin duyulduğu" anlamına geldiğini ifade eden Yıldırım, "Ama duymak değil önemli olan. Önemli olan bu kavramlarla güç elde edebilmektir. Ben bir ticaret adamıyım. Bugün de Gaziantep ticari hayatının temsilcisi olarak karşınızdayım. Dolayısıyla benim dijitalleşmedeki odak noktam da ticarete sunduğu artılar ve eksiler." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ilk panelde, Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal’ın moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlığı altında Giem Güvenlik Genel Müdürü Emre Öztosun, End Gıda Genel Müdürü Ersin Özalkan, Aysan Plastik Bilgi İşlem Müdürü İlhan Kalkan ve Sabah Gazetesi KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can, işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları ele aldı ve KOBİ’ler başarılı dijitalleşme yolculuklarını aktardı.



Teknoloji Buluşmaları’nın "Fintechler KOBİ’lerde Dijital Dönüşümün Neresinde" başlıklı ikinci panelinde ise katılımcılar Akbank KOBİ Ürün Müdürü Turgut Çatalkaya, Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan ve Kolay İK Kurucu Ortağı Çağlar Yalı oldu. Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Gaziantepli KOBİ’lerin dijital skor ölçümleri de yapılırken, ölçümün ardından Ideasoft CEO’su Seyhun Özkara, Sahibinden.com Online Pazarlama Direktörü Ali Deniz Ergün, Hepsiburada İş Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan ve İninal Satış Direktörü Özgür Gerçek birer konuşma yaparak e-ticaret trendlerini katılımcılara iletti.

Etkinliğin “Pazar yerleri” konulu üçüncü panelinde ise TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir moderatörlüğünde e-PTT AVM CEO’su Hakan Çevikoğlu hızla değişen e-ticaret dengelerini ve sanal pazar yerlerini masaya yatırdı. Nebim Bölge Koordinatörü Reslen Eroğlu’nun konuşmasının ardından ise Entegra kurucusu Birkan Tüzer görüşlerini izleyicilerle paylaştı. Organizasyon, TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Buluşmaları’nın Kurucusu Merter Özdemir’in konuşması ile sona erdi.



















