BALIKESİR (AA) - Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yürüttükleri "Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında KOBİ'lerin ve illerin dijitalleşme seviyelerini tespit ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dijital skoru 53 idi. Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında gittiğimiz şehirlerde bir araya geldiğimiz ve ürünlerimizle dijitalleşmelerine katkıda bulunduğumuz işletmelerin sayısı arttıkça, bu skoru 69’a çıkardık" dedi.

KOBİ'lerin, iş yapma şekilleri ve rekabet koşullarının dijitalleşmeyle değişen yeni dünyaya ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığının desteği ve TOBB'un himayesinde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın bu yılki dördüncü durağı Balıkesir oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla organize edilen program, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula da açılışta hazır bulundu.

TOBB himayesinde, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası ev sahipliğinde, Vodafone Türkiye ve Akbank ana sponsorluğunda EticaretSEM ve Eticaret Merkezi tarafından düzenlenen organizasyonda, KOBİ'lerin dünyada dijitalleşme ile yaşanan hızlı dönüşüme nasıl ayak uydurabilecekleri ele alındı.

- "Türkiye'nin dijital skoru 69'a yükseldi"

Programda konuşan Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Deegan, Vodafone olarak TOBB iş birliği ile hayata geçirdikleri "Dijital Dönüşüm Hareketi" kapsamında işletmelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Anadolu'da KOBİ'lerin ve illerin dijital skorlarını hesaplayarak dijitalleşme seviyelerini belirlediklerini aktaran Deegan, şöyle devam etti:

"Düzenlediğimiz eğitimlerle de işletmelerimize yeni dünyanın kodları hakkında bilgi veriyoruz. TOBB liderliğinde gerçekleştirdiğimiz Teknoloji Buluşmaları'nda ve Dijital Yolculuk eğitimlerinde ise KOBİ'lere danışmanlık ve mentorluk desteği sağlıyor, ülkemizin il il, sektör sektör dijital karnesini çıkarıyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin dijital skoru 53 idi. Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında gittiğimiz şehirlerde bir araya geldiğimiz ve ürünlerimizle dijitalleşmelerine katkıda bulunduğumuz işletmelerin sayısı arttıkça, bu skoru 69'a çıkardık. Bize büyük bir mutluluk ve gurur veren bu artış, Türkiye'nin dijitalleşmesine katkımızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Vodafone olarak ürün ve hizmetlerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KOBİ'lerin yanında olmaya devam edeceğiz."

- Teknoloji Buluşmaları'nın yapıldığı son 7 şehirdeki dijital skorlar

Bu arada Vodafone, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın yapıldığı son 7 şehirde etkinlik sonrası dijital skor artışını da ölçümledi.

Buna göre, Konya'nın dijital skoru 63 iken, etkinlik sonrası bu skor 12 puan artarak 75'e yükseldi.

Dijital skoru 64'e yükselen Çanakkale'de artış 16 puan olurken, İzmir'in 55 olan dijital skorunu 57'ye, Trabzon'un ise 51 olan dijital skorunu 58'e yükselttiği kaydedildi.

Yapılan çalışmaların etkisiyle Antalya, 49 olan dijital skorunu 51'e, Gaziantep ise 56 olan skorunu 58'e çıkardı. Balıkesir'de etkinlik sırasında yapılan ölçümlerde ise ilin dijital skoru 71 olarak belirlendi.

En yüksek dijital skorlu sektörlere bakıldığında ise ilk 5'te sırasıyla; cam seramik, ilaç, danışmanlık, kağıt ambalaj, elektrik makinesi sektörlerinin geldiği görüldü. Telekom ve ulaştırma sektörleri de listede üst sıralarda yer aldı.



- KOBİ'lerin temsilcileri başarılı dijitalleşme yolculuklarını anlattı

Öte yandan, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen etkinliğin ilk panelinde, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde, "Başarılı KOBİ Örnekleri" başlığı altında Göçmen Börek kurucusu İlker Can Dönmez, Onnet Bilişim kurucusu Mustafa Serkan Kubilay, Asemon Gıda Danışmanlık kurucu ortakları Sedat Çakan, Mustafa Birol, KOBİ ve Teknoloji Editörü Metin Can, işletmelerin dijitalleşmeyle elde edebilecekleri fırsatları ele aldı ve KOBİ'ler başarılı dijitalleşme yolculuklarını aktardı.

Vodafone Türkiye tarafından anlık ve etkileşimli olarak Balıkesir KOBİ'lerin dijital skor ölçümleri de yapılırken, ölçümün ardından İninal Üst Yöneticisi Ömer Suner, IDEASOFT İş Ortakları Müdürü Eray Şentürk, Sahibinden.com Kurumsal Pazarlama Direktörü Ongun Özdemir birer konuşma yaparak e-ticaret trendlerini katılımcılarla paylaştı. e-PTTAVM Üst Yöneticisi Hakan Çevikoğlu hızla değişen e-ticaret dengelerini ve sanal pazar yerlerini masaya yatırırken, Entegra Pazarlama Yöneticisi Birkan Tüzer, Eres Medya Üst Yöneticisi Yılmaz Eres ve Goodjob Marka Mühendisi Ömürden Sezgin birer konuşma yaptı.

Organizasyon, TOBB Türkiye e-Ticaret Meclisi Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Buluşmaları'nın kurucusu Merter Özdemir'in konuşmasıyla sona erdi.