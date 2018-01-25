SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Üçüncü sanayi devrimi döneminin kaynağı petroldü. Bu yüzyıl dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz, kaynağıysa insan." dedi.

Turkcell ana sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Ekonomi Bankası iş birliğiyle EticaretSEM tarafından organize edilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" toplantısı, STSO ile Samsun Ticaret Borsasının ev sahipliğinde yapıldı.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu, iş dünyasının teknolojik ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, hızla gelişen teknolojinin hayata her gün birçok yenilik getirdiğine işaret etti.

Geçen yüzyılın üçüncü sanayi devrimi dönemi olduğunu belirten Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Kaynağı da petroldü. Bu yüzyıl dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz, kaynağıysa insan. Geçtiğimiz yüzyılda amaç zengin doğal kaynaklara, petrole ulaşmaktı. Şimdiyse amaç insan kalitesini artırmak. Zira zenginlik, doğal kaynakla değil, fikir üreterek geliyor. Fikri üreten de insan. O yüzden artık dünyanın en güçlü insanları, en çok takip edilen, en çok rol model alınan kişileri girişimciler. Çünkü girişimciler dünyayı, iş yapma biçimini muazzam bir şekilde değiştiriyor, ezberleri bozuyorlar. Sürücüsüz otomobiller, robotlar, yapay zeka dünyanın yeni gerçekleri. Eskiden dünyanın en büyük kurumları petrol şirketleri, büyük bankalar, dev sanayi kuruluşlarıydı. Şimdi, Google, Facebook, Amazon, Tesla, Alibaba gibi genç teknoloji şirketleri bunların yerini alıyor."

Bu çağın, sanayileşmede batılı ülkelerin gerisinde kalmış ülkeler için büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Murzioğlu, "Eskiden zengin olmak için milyarlarca dolar yatırım yapmak, tesis inşa etmek gerekirdi. Artık bir bilgisayar ve bir iyi bir fikir kafi. Bu fırsatları değerlendirebilmek için önce girişimci sayımızı artırmalıyız. İkincisi, mevcut işletmelerimizdeki teknoloji kullanımını artırmalıyız." dedi.

Samsun Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Gülhan Ulusoy da yeni dünyada dönüşümün çok hızlı gerçekleştiğini dile getirdi.

Ulusoy, "Türkiye, Facebook kullanıcısı olarak dünyada 6'ıncı, Instagram kullanıcısı olarak 4'üncü sıradadır. Bu bize fayda sağlar mı diye düşünmememiz lazım. Evet sadece kullanıcıyız ama faydalarından nasiplenmek için dönüşüme ayak uydurmak ve teknoloji üretmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Mobil Servis Sağlayıcı İşadamları Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin tarafından, teknoloji ve internet tabanlı iş modelleriyle ilgili sunum yapıldı.