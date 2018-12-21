"Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın son durağı İzmir oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal, "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" projesi ile şimdiye dek 8 ilde dijitalleşme eğitimleri düzenledik, KOBİ'lerimize danışmanlık ve mentorluk desteği sağladık. Gelecek yılın sonuna kadar hedefimiz tüm Türkiye'yi dolaşmış olmak." ifadelerini kullandı.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, KOBİ'lerin dijitalleşen dünyaya ayak uydurmaları ve rekabet güçlerini artırmalarını sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı desteği, ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde düzenlenen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları"nın bu yıl ki son etkinliği, Vodafone ve Akbank ana sponsorluğunda, "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" temasıyla İzmir'de gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde 64'üncü kez düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın bu yıl ki dokuzuncu ve son etkinliğinde KOBİ'lerin dünyada dijitalleşme ile birlikte yaşanan hızlı dönüşüme neden ve nasıl ayak uydurması gerektiği konusu ele alındı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Vodafone KOBİ Satış Bölüm Direktörü Yusuf Aysal ve TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, işletmelerin dijital skorlarını nasıl yükseltebilecekleri, e-ihracat süreçlerine dahil olarak sınırlarını nasıl ülke dışına taşıyabilecekleri ve dijital dünyada uygulayabilecekleri pazarlama tekniklerinin ne olduğu ve verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konuları masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone KOBİ Satış Bölümü Direktörü Yusuf Aysal, Vodafone olarak TOBB işbirliği ile başlattıkları "KOBİ'ler İçin Dijital Dönüşüm Hareketi" projesinin, Türkiye'nin il ve sektör bazında dijitalleşme karnesini ortaya koyacağını belirtti.

Aysal, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında şimdiye dek 8 ilde dijitalleşme eğitimleri düzenledik, KOBİ'lerimize danışmanlık ve mentorluk desteği sağladık. Gelecek yılın sonuna kadar hedefimiz tüm Türkiye'yi dolaşmış olmak. Bu proje, ülkemizde çok daha rekabetçi bir yeni nesil özel sektörün oluşmasına da önemli katkılar sağlayacak. Proje kapsamında Anadolu'da dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak isteyen KOBİ'lerin ve illerin Dijital Skor'larını hesaplıyoruz.

Bu skor işletmelerin ve illerin dijitalleşme seviyelerini ortaya koyuyor. Örneğin İzmir'de faaliyet gösteren şirketlerle yaptığımız ölçümlere göre kentin Dijital Skoru'nu 75 olarak belirledik. Dijital skorunu hesaplatan firmalara, sonuçlarına göre kendilerine özel sunduğumuz çözümlerimizle, daha fazla nasıl tasarruf sağlayabilecekleri, operasyonel verimliliklerini nasıl artırabilecekleri konusunda anlık bir rapor da iletiyoruz."

Aysal, bu rapor sayesinde, KOBİ'lerin dijitalleşme yolunda atacakları adımları hızlandırmalarına destek olduklarını bildirdi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, artık rekabet üstünlüğünün, bilimsel bilgiyi ekonomik kazanca dönüştüren ve teknolojiyi kullanan kadar, üretebilen ülkelerde olduğunu aktararak, "Ülkemiz özelinde ekonomik kalkınmanın dinamosuna baktığımızda karşımıza girişimlerin yüzde 99,8'ini oluşturan KOBİ'ler çıkıyor. İstihdamın da yüzde 73'ünü sırtlayan KOBİ'lerin geleneksel aile işletmelerinden çıkarak teknoloji kullanma düzeylerini artırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, "Başarılı KOBİ Örnekleri", "Fintechler KOBİ'lerde Dijital Dönüşümün Neresinde" ve "E-İhracat İle Yeni Dünya" panelleri düzenlendi.























