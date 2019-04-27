Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı (2)

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk." dedi.

Öksüz, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı"nda, sektörlerinin istihdama önemli katkısının olduğunu söyledi.

Her zaman ülke menfaatlerini gözettiklerini, ülkeye daha fazla döviz kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını anlatan Öksüz, sektör olarak büyümeye devam ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 2018 yılında toplam 26,1 milyar dolar değerinde ihracat yaptık ve 15,5 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomimize çok ciddi bir katkı sunduk. Sektörlerimiz, Ticaret Bakanlığımızın ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle başarıdan, başarıya koşuyor. Bu başarıları taçlandırmaya, yeni ufuklara ilerlemeye, yeni başarı hikayeleri yazmaya kararlıyız. Bu amaçla İTHİB olarak biz de azimle çalışmaya devam ediyoruz."

İTHİB olarak gerçekleştirecekleri faaliyetler hakkında da değerlendirmede bulunan Öksüz, "Yeni nesil B2B faaliyetleri hayata geçiriyoruz. Yabancı alım ofislerini yetkililerini ülkemizde ihracatçılarımız ile buluşturuyoruz. Ur-Ge projelerimizin sayılarını artırıyoruz. Yurt dışı tanıtım faaliyetlerimiz ile sektörümüzü dünyaya tanıtıyoruz." dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de, Kahramanmaraş'ın tekstilin parlayan yıldızı olduğunu, kentin konfeksiyon sektöründe Anadolu'nun üretim üssü olması gerektiğini vurguladı.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2018 yılında 17.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Gültepe, 2019'un ilk çeyreğinde de bir artış içerisinde olduklarını, miktar olarak 2018'de yüzde 7.6 ve 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 11'lik bir artışın olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Daha fazla üretip daha fazla ihracat yapıyoruz. Bu üretim istihdama yansıyor. Hazır giyim sektörü bu yıl yüzde 3.6 büyüdü. Türkiye'nin tam tersi rakamlar ortaya koyuyoruz. Ağustos-Aralık ayları arasında her ay istihdam rekoru kırdık. Ülke olarak her alanda daha fazla üretim ve ihracat ihtiyaç duyuyoruz. 82 milyonluk ülkemizde işsizliği azaltacak sektörümüzün desteklenmesine büyük bir ihtiyaç var."

- "Türkiye'de üretilen ipliğin 3'te 1'i Maraş'tan"

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Serdar Zabun ise, pamuktan hazır giyime birçok sektörün önemli merkezi konumunda olduklarını söyledi.

Zabun, ülke ekonomisini güçlendirecek toplantıya ev sahibi olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Tekstil sektörü Türkiye'nin 80'li yıllarda başlayan ihracat politikasından beri, hep başrolde yer alıyor. Kahramanmaraş bu sektördeki yatırımlarla lider konuma ulaşmıştır. İplik ve kumaş ürünlerde sektörde getirilen vergilerdeki yapılan değişiklik, sektörümüzün nefes alması adına önemliydi." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan da, Türkiye Tekstil ve Hazırgiyim Sektör Kurulları Ortak Toplantısı'nın Kahramanmaraş için çok önemli olduğunu anlatarak, "Sektörler arası koordinasyonun sağlanması, yasal engellerin kaldırılması çok önemli. Umarım sektörümüze, çok daha nitelikli bir gelecek vaat edilir." diye konuştu.

Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Hanefi Öksüz de Kahramanmaraş ekonomisinin lokomotifinin tekstil sektörü olduğunu belirtti.

Sektörün en önemli toplantılardan birisinin Kahramanmaraş'ta yapılmasından dolayı herkese teşekkür eden Öksüz, "Burada Türk tekstil ailesi olarak toplandık. İlimiz ekonomisinin lokomotifi tekstil sektörü. Ülkemizde üretilen ipliğin 3'te 1'inden fazlasını şehrimizde üretiyoruz. İlimizde tekstil piramit şeklinde büyüyor. Sektörlerimizi daha ileri noktalara taşımaktayız. Ülke olarak istihdam sorunu yaşadığımız dönemde tekstil sektörü daha da önem taşıyor. Bu sektöre ne kadar yatırım yapılsa az." dedi.

(Bitti)