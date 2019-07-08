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“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı önemli bir kaynak oluşturma mekanizması olacak“

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık: "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı önemli bir kaynak oluşturma mekanizması olacak. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması bizim sektörün geleceğe çok daha iyi bir şekilde hazırlanmasını ve yoluna devam etmesini sağlayacak"

“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı önemli bir kaynak oluşturma mekanizması olacak“
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Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulması bizim sektörün geleceğe çok daha iyi bir şekilde hazırlanmasını ve yoluna devam etmesini sağlayacak." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör temsilcileriyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiklerini, yarın TBMM'de görüşülecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili birtakım düzeltme taleplerini Ersoy'a sözlü ve yazılı olarak ilettiklerini söyledi.

Bakan Ersoy'un sektörün içinden geldiğini ve aynı zamanda sektörün sözcüsü konumunda olduğunu bildiren Ayık, şunları kaydetti:

"Yarın Türk Turizmi için çok önemli bir gün. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı önemli bir kaynak oluşturma mekanizması olacak. Ajansın kurulması bizim sektörün geleceğe çok daha iyi bir şekilde hazırlanmasını ve yoluna devam etmesini sağlayacak. Ajans sektörün krizler yaşamadan yoluna devam etmesini sağlayacak önemli bir araç olacak. Aynı zamanda tanıtma anlamında yeni bir anlayış getirecek. Bakanımız sektörün durumunu ve yapılabilecekleri çok iyi biliyor. Yarınki görüşmeler sonunda da kanun olumlu düzenlemeler ve gelişmelerle yasalaşacak diye umuyorum."

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