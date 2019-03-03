İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turistlerin Türkiye'yi "enteresan bir ülke" olarak gördüğünü belirterek, "Bu, Türkiye için büyük bir avantaj. Değerlendirmek lazım. Türkiye, turizmden çok ekmek yer. Türkiye olarak turizmde hak ettiğimiz yere geleceğiz." dedi.

Bayındır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 100 odalı bir otelin 60-70 milyon dolar değeri bulunduğunu ifade ederek, Türkiye'deki otellerin toplamda 1 milyon yatak kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Bayındır, "Türkiye, dünya otelcilik sektöründe iyi konumda. Çünkü her geçen gün birtakım yenilikler çıkıyor. Türkiye'de turizm çok yaşlı değil, ayaklarının üzerine yeni kalkmış vaziyette. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan tesisler güzel ve değerli. Bütün şeyleri hizmet kalitesi ortaya çıkarır. O yüzden de bilinçli personel yetiştirmek için uğraşıyoruz." şeklinde konuştu.

Fiyatlar düştüğünde birdenbire yukarı çıkmadığını, fiyatların yavaş yavaş ve arz-talep dengesine göre yükseldiğini ifade eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Burada pazarlama çok önemli. İnsanlar biraz fazla para ödüyor ama kandırılmadıklarını biliyorlar. Bu çok önemli bir konu. Bizde hala birçok dükkanda etiket yok. Ürünün fiyatını bilmezsin. Gömlek beğenirsin, 'kaç lira' diye sorarsın. '500 lira' derler. Bunlar müşteriyi tedirgin eden şeyler... Sultanahmet veya Taksim'den taksiye binemezsin, almaz, yabancıyı bekler."

- "İstanbul ve Türkiye, dolulukta Avrupa'da yeniden ilk 10'da"

Timur Bayındır, turistlerin Türkiye'yi "enteresan bir ülke" olarak gördüğünü belirterek, "Bu, Türkiye için büyük bir avantaj. Değerlendirmek lazım. Türkiye, turizmden çok ekmek yer. Türkiye olarak turizmde hak ettiğimiz yere geleceğiz." diye konuştu.

Bayındır, ocakta Avrupa genelinde doluluklarda yüzde 0,1 gerileme yaşandığını ve doluluklarda Avrupa ortalamasının Ocak 2019'da yüzde 58,1 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gerileme olsa da Türkiye, uzun zaman sonra doluluklarda Avrupa ortalamasının üzerine çıktı. İstanbul, dolulukta yüzde 62,9 ile Avrupa ortalamasının daha da üzerinde. İstanbul ve Türkiye, doluluk oranlarında Avrupa'da yeniden ilk 10 arasına girmiş görünüyor. Ayrıca, Avrupa'da gerileme yaşanırken, Türkiye'de fiyatların artması olumlu bir sinyal. Bu, Avrupalı turistteki geri dönüşün sürdüğünü gösteriyor.

Ülke bazında pazar beklentilerine bakıldığında ise Almanya ile ilgili pozitif beklentilerimiz sürüyor. Ancak Türkiye'ye yoğun seferleri olan 2 hava yolu şirketi battı. Bu gelişmenin etkilerine dikkat edilmeli. Balkanlarda geçen yılki gibi istikrarlı artış sürüyor. Hollanda da yeniden 1 milyon barajını aştı. Yükseliş sürecektir. İngiltere'de durgunluk geçen yıl aşıldı. Bu yıl da artış sürecek. Ukrayna'da Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Kayseri ve Kapadokya'ya başlayan ilgi dikkati çekiyor. İran'da talep yükseliyor. Nevruz dönemi canlanma bekliyoruz. Rusya'da geçen yıl talepte önemli artış oldu. Bu yıl artış aynı oranda olmasa da canlı bir pazar olmaya devam edecektir. İspanya ve İtalya'da önemli artışlar var. Güney Amerika'da da kişi sayısı henüz düşük olsa da Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerden talepte ciddi artışlar söz konusu."