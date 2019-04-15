Türkiye turizminde yeni hedefler

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Turizmde geçen yılı Cumhuriyet tarihinin rekorlarıyla kapatan Türkiye, gelecek günlerde açıklanacak Turizm Master Planı ve Turizm Geliştirme Fonu ile 2019'da turist sayısını 50 milyona, turizm gelirini 35 milyar dolara yükseltme hedefine kilitlendi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, "Yeni Ekonomi Programı (YEP) Yapısal Dönüşüm Adımları-2019" kapsamında bu yıl Turizm Master Planı hazırlanarak, Turizm Geliştirme Fonu oluşturulacak. Böylece hem ülke ve destinasyon çeşitliliğinin hem turist sayısının hem de turist başına düşen gelirin artırılması planlanıyor.

Atılacak adımlarla turist sayısının bu yıl 50 milyona, turizm gelirinin de 35 milyar dolara çıkması beklenirken, gelecek 4 yıl içinde 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm geliri hedefleniyor.

- Turist sayısı da turizm geliri de artıyor

Türkiye'de turizm geliri 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,3 artarak 29 milyar 512 milyon 926 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Hem turist sayısında hem turizm gelirinde artış gerçekleşti.

Geçen yılki gelirin 22 milyar 546 milyon 616 bin dolarını kişisel harcamalar, 6 milyar 966 milyon 311 bin dolarını paket tur harcamaları oluşturdu.



Kişi başına ortalama harcama 647 dolar olurken, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması da 801 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 45 milyon 628 bin 673 kişi olurken, bunların yüzde 85,4'ünü 38 milyon 951 bin 902 kişi ile yabancılar, yüzde 14,6'sını 6 milyon 676 bin 771 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,7 azalarak 8 milyon 383 bin 432 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 584 dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin geceleme sayısı da söz konusu dönemde yüzde 9,3 artarak 103,8 milyondan 113,5 milyona çıktı.

- İlgi tur fiyatlarını artırdı

Türkiye'ye yabancı turistin ilgisi artmaya devam ederken, bu canlanma tur fiyatlarına da yansıdı.

Ortalama fiyatlara bakıldığında yurt içinde bir hafta ve daha fazla süreli turlar geçen sene mart ayında 174 lira iken bu sene aynı ayda yüzde 39 artışla 241 lira oldu. Öte yandan söz konusu turların geçtiğimiz yaz aylarındaki fiyatları da Ağustos 2018'de 540 lira civarını gördü.

Yurt dışında bir hafta ve daha uzun süreli turların fiyatları da aynı dönemde yüzde 24 yükselişle 2 bin 69 liradan 2 bin 569 liraya çıktı. Yaz aylarında söz konusu ortalama fiyatlar 3 bin 500 lirayı buldu.

Yurt içi hafta sonu tur fiyatları son bir yılda yüzde 28,7 artarak martta 277 liraya yükseldi.

- Yerli turist 9 ayda 34,8 milyar lira harcadı

Türkiye'deki hane halklarının seyahat verileri incelendiğinde, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 32 milyon 537 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, ortalama 650 lira harcarken, 333 milyon 38 bin geceleme (ortalama 10,2 gece) yaptı.

Seyahate çıkanlar, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 21 milyar 138 milyon 934 bin lira, 2018 yılının ocak-ekim döneminde de 34,8 milyar lira harcadı.



Yerli turistlerin seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88,7'sini 18 milyar 748 milyon 899 bin lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11,3'ünü 2 milyar 390 milyon 35 bin lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

- En çok harcama yeme içmeye

Kişisel harcamalar içinde yeme içmeye 10,5 milyar lira, konaklamaya 4,5 milyar lira, sağlığa 1,1 milyar lira, ulaştırma masraflarına yaklaşık 10 milyar lira, giyecek, hediyelik eşya alışverişlerine 3,2 milyar lira harcandı.

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 58,9 ile ilk sırada yer alırken, seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırayı yüzde 36,4 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırayı yüzde 2,2 ile "sağlık" aldı.



Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar en çok "arkadaş, akraba evinde" kalmayı tercih etti.

