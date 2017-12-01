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Türkiye üç ayda 100 bin ton fındık ihraç etti

2017-2018 sezonunun ilk üç ayında, 100 bin tonun üzerinde iç fındık ihracatı yapılarak, karşılığında 648,3 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye üç ayda 100 bin ton fındık ihraç etti

ORDU
Türkiye'den, 2017-2018 sezonunun ilk üç ayında yaklaşık 648,3 milyon dolar karşılığında 100 bin 651 ton iç fındık ihraç edildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017-2018 ihracat sezonunun 1 Eylül'de başladığını söyledi.
Sezonun ilk üç ayında Türkiye'nin 100 bin 651 ton iç fındık ihraç ettiğini belirten Sevinç, "Karşılığında 648 milyon 255 bin 549 dolar gelir elde edildi. Geçen sezonun aynı döneminde 67 bin 328 ton iç fındık ihracat edilerek 619 milyon 942 bin 545 dolar gelir sağlanmıştı." dedi.
Sevinç, 2017-2018 sezonunun 31 Ağustos'ta sona ereceğini, ihracatın artması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.
Muhabir: Hayati Akçay

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IhracatFındıkEkonomi
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