Türkiye, Uluslararası Doğrudan Yatırım sıralamasında yükselişte

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) 2019 Dünya Yatırım Raporu’na göre Türkiye, küresel uluslararası doğrudan yatırım (UDY) sıralamasında 4 basamak yükselişle 21. sıraya yerleşti. Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar (UDY) 2018’de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara gerilerken, Türkiye’de ise yüzde 13 artış ile 13 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin 2018 yılında küresel UDY akışından aldığı pay yüzde 1 oranında gerçekleşti.



Raporu değerlendiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “Türkiye’nin küresel uluslararası doğrudan yatırımlardan hak ettiği payı alabilmesiiçin, yatırımrekabetçiliği odaklı, kapsamı ve çerçevesi net belirlenmiş bir Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi oluşturulmasını önemli buluyoruz” dedi.



BİRLEŞMİŞ Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından hazırlanan 2019 Dünya Yatırım Raporu açıklandı. Rapora göre küresel uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara gerilediği 2018’de; Türkiye yüzde 13 artışla 13 milyar dolarlık UDY çekti. Yüzde 13’lük artış, küresel UDY sıralamasında Türkiye’yi 4 basamak yükselişle 21. sıraya yerleştirdi. Türkiye, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında ise 2 basamak yükseliş ile 10. sırada yer aldı.



Türkiye’nin 2018’de küresel UDY akışından aldığı pay yüzde 1 olurken, gelişmekte olan ülkeler içinde aldığı pay yüzde 2, gelişmekte olan Asya içinde aldığı pay yüzde 3, Batı Asya bölgesindeki payı ise yüzde 44 oldu. Türkiye, Batı Asya’da en fazla UDY çeken ülke olma özelliği taşıdı. Türkiye, aynı zamanda 2018 yılı içinde 8 adet ikili yatırım ve serbest ticaret anlaşması imzalayarak, geçtiğimiz sene dünyada en fazla ikili anlaşma tamamlayan ülke olarak da ön plana çıktı.



‘Yatırım destinasyonu özelliğimizi koruyoruz’



Raporu değerlendiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın,Türkiye’nin büyük ve dinamik iç pazarı, genç nüfusu, gelişmiş girişimcilik becerileri, küresel değişikliklere uyum becerisi ve bölgesel pazarlara kolay erişim imkânı sağlayan stratejik konumu ile uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım destinasyonu olma özelliğini koruduğunu belirtti.



Sargın şunları söyledi: “Ülkemizin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefine ulaşması için, küresel ölçekte uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı yüzde 1’lik payı arttırması gereklidir. Bugünün her zamankinden zorlu küresel rekabet koşullarında Türkiye’nin hedeflenen ölçüde yatırım çekebilmesi için, bir yandan mevcut yatırımlar için doğru yatırım ortamını oluşturmalı ve korumalı, diğer yandan uzun vadeli kalkınma hedeflerine yönelik olarak geleceğin dünyasında da Türkiye’yi cazip kılacak nitelikteki yatırımları çekmek üzere uygun zemini hazırlamalıyız.”



Özel ekonomi bölgelerinde 6. sırada



Bu yıl özel ekonomi bölgelerine odaklanan raporda, Türkiye’nin, özellikle Ar-Ge ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla yatırım çekmek için 2000’li yıllarda geliştirdiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri modeli ile, araştırma, yazılım geliştirme ve diğer inovasyon aktivitelerine sağlanan teşviklere yöneldiği vurgulandı. Türkiye, dünyada en fazla özel ekonomi bölgesi olan ülkeler sıralamasında 6. sırada, gelişen Asya’da ise 4. sırada yer aldı.



Gelişmiş ülkelere yatırım yüzde 27 düştü



Bölgesel olarak yatırım akışlarına bakıldığında, gelişmiş ülkelere gelen UDY miktarı yüzde 27 düşüş ve 557 milyar dolar ile 2004 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Avrupa’ya gelen yatırımlar 200 milyar dolar seviyesinde kalırken, ABD’ye gelen yatırımlar yüzde 9’luk azalma ile 252 milyar dolar oldu. Rapora göre, bu düşüşün en önemli sebepleri arasında, yatırımların ana ülkelerine geri dönmeleri ve Brexit nedeni ile Birleşik Krallık’a gelen yatırımlardaki önemli düşüş oldu. Gelişmiş ülkelerdeki yatırımların azalması ile gelişmekte olan ülkelerin küresel yatırım akışından aldığı pay da yüzde 46’dan yüzde 54’e yükseldi. Gelişmekte olan Asya ve Afrika kıtası 2017 senesine göre daha yüksek UDY girişi kaydederken, Latin Amerika ve Karayip’lerde yatırımlar düştü.