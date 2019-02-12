"Türkiye uluslararası ticarette yıldızı parlayan bir ülke"

İSTANBUL (AA) - Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, "Türkiye ihracatçı KOBİ'lerin hızlı ve çözüm odaklı üretim anlayışıyla, uluslararası ticarette yıldızı parlayan bir ülke." dedi.

WIN EURASIA 2019'un 14-17 Mart için düzenleyeceği fuarın etkinliğinde konuşan Kühnel, WIN EURASIA 2019'u Türkiye sanayicisinin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırdıklarını ve fuarın Türk sanayisinin uluslararası alanda gücünü göstermesi açısından önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

"Türkiye ihracatçı KOBİ'lerin hızlı ve çözüm odaklı üretim anlayışıyla, uluslararası ticarette yıldızı parlayan bir ülke" diyen Kühnel, " WIN EURASIA ile yerli ve milli firmalara, ABD ve AB başta olmak üzere CIS ülkelerinden Afrika'ya kadar geniş bir katılımcı ile buluşacakları önemli bir platform sunuyoruz. Yurt içinde yerli ürün kullanımını destekleyici etkinliklerin yanı sıra, Türk markalarını B2B görüşmeleriyle açılmak istedikleri hedef pazarlarla buluşturacağız. Sektörün önde gelen ulusal ve global kuruluş ve derneklerinin de büyük desteğiyle Türk sanayisine daha fazla katma değer ve iş birliği sağlayacak bir fuara imza atacağız." yorumunu yaptı

Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özkayan da Türkiye'nin ciddi bir makine ihracatçısı olduğunu ve Türkiye'de çok önemli firmaların bulunduğunu belirtti.

Özkayan, "Çok iyi makine üretip ihracat yapabilen teknolojiyi üst seviyeye çıkarmış Almanya ve Amerika ile rekabet edebilen firmalarımız var. WIN EURASIA Fuarı'nda çok iyi bir sinerji ortaya koyuluyor. Bütün paydaşlar burada bizim üyelerimizde makinalarını fuarda sergileyecekler. Bunlar akıllı makineler, robotlar ve Endüstri 4.0 ile donanmış makinalarımız hep High Tech makineler fuarda olacak." açıklamasında bulundu.





- "Türkiye makine ihracatını 17 milyar dolara taşıdı"





Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise enerji kullanarak iş yapan herşeyin makine olduğunun altını çizdi.

Karavelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanın yapamayacağı ve yavaş yapamayacağı şeyleri yapmak için makineleri yapıyoruz. Bütün icatlar makinaları daha iyi yapmak için. Bütün icatlar sonunda makineye evrilirler ve geliştirdiğimiz teknolojiler makine üzerinden hayata karışır. Savaşta, sağlıkta, inşaatta tüm alanlar makine ile üretim yapar. Biz 22 alt daldan oluşuyoruz. Her birimiz başka makineler üretiyoruz. Hepimiz ayrı işler yapan makineler üretsek de bir araya geldiğimiz büyük bir makineye dönüşüyoruz diye bir tanıtım filmimiz var.

Ülkeler gerçekten makine sektörünün gücü kadar var. Bu dünyada böyledir. Makine dünyanın en yaygın ticaret kalemidir. Türkiye'nin makineciliği her sene yüzde 15 artışla ihracatını 17 milyar dolara taşıdı. Bizim ihracatımızın yüzde 60'ı Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye'de 600'e yakın yabancı makine imalatçısı var. Bunların ortalama yatırım büyüklüğü 1,5 milyon dolar."





- "Gelecekte fiziksel yapılacak işlerde insana gerek kalmayacak"





Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) Başkanı Hüseyin Halıcı, gelecekte fiziksel yapılan işlerde insana gerek kalmayacağını belirtti.

Halıcı, "Hiçbir zaman makineler insanların yerini alamayacak. Çünkü duygu insan ile makina arasındaki fark. Dolayısıyla bir duyguyu makineye vermek doğru değil. Çünkü yapay olur. Yapay bir duygu ile hareket eden çok yapmacık olur. Onun için insanın yerini alamaz ama fiziksel olarak çalışacağımız işlerde insanın yerini alır." dedi.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, bu yıl fuarda Endüstri 4.0 için özel bir deneyim alanı oluşturduklarını ve özel sunum alanlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerine interaktif bir ortam sunacaklarını kaydetti.

Ertaşkın, "Endüstri 4.0 özel sunum alanlarımızla katılımcı ve ziyaretçilerimize interaktif bir ortam sunacak, sektörün vizyonunu genişletecek bir fuara imza atacağız." diye konuştu.

Türk sanayisini daha ileriye taşıma, teknolojiyi etkin kullanma, katma değeri yüksek ürünler yaratılmasına katkı sağlama amacıyla Endüstri 4.0 alanında uzman isimlerin katılacağı seminerlerle sektörün gelecek vizyonu WIN EURASIA'da ziyaretçilerle birlikte ele alacaklarını belirten Ertaşın, "WIN EURASIA'nın fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen destekleyici programlarıyla bu yıl da sektöre önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.





- Türkiye'nin ilk karanlık fabrikası inşa edilecek





WIN EURASIA Fuarı, Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) desteği ile organize ediliyor.

Devlet destekli Alım Heyeti Programları çerçevesinde birçok ülkeden uluslararası delegasyonların ağırlanacağı fuarda, ikili iş görüşmeleri programı yeni iş bağlantılarının önünü açacak.

"Geleceğin Parçası Ol" sloganıyla en yeni teknolojilerin görücüye çıkacağı fuar Metalworking EURASIA, SurfaceTechnology EURASIA, Welding EURASIA, IAMD EURASIA, IES EURASIA ve CeMAT EURASIA katılımcı ve ziyaretçilerini Endüstri 4.0 konsepti altında tek çatı altında bir araya getirecek.

360 derece imalat sanayisini, Sanayi 4.0 konsepti altında buluşturacak olan WIN EURASIA Fuarı ile fuarı ziyaret edecek sektör profesyonelleri, otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı sunacak.

Endüstri 4.0 Festival Alanı, Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 konseptli Canlı Üretim Hattına (Smart 4.0 Manufacturing Line) ev sahipliği yapacak.

Canlı Üretim Hattı için ayrılan alanda Türkiye'nin ilk karanlık fabrikası inşa edilecek. Üretim kontrolü ve takibi, veri analizi, bulut teknolojisi, endüstriyel güvenlik, endüstriyel nesnelerin interneti, büyük veri, dijital otomasyon ve katmanlı üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan Canlı Üretim Hattı'nda katılımcı ve ziyaretçiler, sanayinin yeniden şekillenmesine yön veren teknolojileri yakından görebilecek.