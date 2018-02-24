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Türkiye ve Bulgaristan ortak "lisanslı depoculuk" önerisi

- ETB Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ve beraberindeki heyetin, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Ergani'yi ziyaretinde "lisanslı depoculuk" konusu ele alındı

Türkiye ve Bulgaristan ortak

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve beraberindeki heyetin, Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'yi ziyaretinde, lisanslı depoculuk konusu ele alındı.

Ergani, ziyarette yaptığı konuşmada, Edirne'nin tarihi ve kültürel yapısıyla önemli kentlerden biri olduğunu ve heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Edirne ve Filibe arasında uygulanacak projelerle ilgili konuları ticaret ateşelerinin takip ettiğini aktaran Ergani, "Ayrıca bu yıl şöyle bir düşüncemiz var. Filibe fuarının bize yaptığı bir teklif 2019 yılı için... Haziran ve temmuzda, yaz döneminde Filibe teknik fuarında Türkiye'yi ana partner ülke olarak düşünüyorlar. Dolayısıyla ilişkilerde de böyle güzel bir ivme yakaladık." dedi.

Öztürk de 150 kişilik borsa üyesiyle Filibe Tarım Fuarı'nı ziyaret ettiklerini ve katılımcılara tıbbi ve alternatif bitkiler üretimi ile ilgili bilgiler aktarıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Öztürk, Başkonsolos Ergani'ye Edirnekari tablo hediye etti.

Öztürk, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de lisanslı depoculuk ile ilgili hızlı bir sürecin ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin birçok lokasyonunda lisanslı depoculuk yatırımlarının başladığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Bulgaristan ülkemize yakın önemli üretim lokasyonlardan biri. Konsolos Bey ile özellikle şu konuyu konuştuk. Türkiye'ye yakın bir noktada, lojistik maliyeti açısından uygun olabilecek bir tren yolu üzerinde, üretim açısından da Türkiye'nin ihtiyacı olan üretimlerin yoğun yapıldığı bir yerde, lisanslı depoculuk faaliyeti benzeri bir yapı kurulabilir mi? Böyle bir depolama tesisinin kurulmasıyla Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünlerin özellikle harman döneminde uygun fiyatlıyken tedarikleri yapılarak bu depolarda muhafaza edilip ihtiyaç olduğunda da bu depolardan Türkiye'ye transferleri yapılabilir diye düşündük. Türkiye'nin ihtiyacı yoksa bu, Bulgaristan ya da başka ülkelere satılabilir diye konuştuk."

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