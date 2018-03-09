Türkiye ve Moğolistan'ın ticaret hacmi hedefi 250 milyon dolar! Moğolistan Meclis (Büyük Hural) Başkanı Miyemgombo Enkhbold, DEİK/ Türkiye-Moğolistan İş Konseyi ev sahipliğinde Türk iş dünyası ile bir araya geldi. İstanbul’da gerçekleşen toplantıda Moğolistan'daki yatırım ve iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Toplantı, Moğolistan Meclis (Büyük Hural) Başkanı Miyemgombo Enkhbold, Moğolistan’ın Türkiye Büyükelçisi Bold Ravdan, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı, Meclis Üyesi Chinzorig Sodnom, DEİK Başkanı Nail Olpak, Moğolistan-Türkiye Meclis Grubu Başkanı Ayursaikhan Tumurbaatar, Moğolistan-Türkiye Meclis Grubu Üyesi Ganbold Davaa, Moğolistan-Türkiye Meclis Grubu Üyesi Soltan Gombojai, Meclis Üyesi Purevdorj Bukhchuluun, Moğolistan Başkanının Hukuk Politikası Danışmanı Bold Radnaased, DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül ve Moğolistanlı Bakanların katılımları ile DEİK ev sahipliğinde 8 Mart 2018 Perşembe akşamı Hilton Istanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi.



“Türkiye’yle ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine taşımak istiyoruz”

Moğolistan Meclis (Büyük Hural) Başkanı Miyemgombo Enkhbold şöyle konuştu; “Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ile başlayan ziyaretimizin ana konusu iki ülke arasındaki ticari iş birliklerini artırmak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan görüşmemiz esnasında DEİK Başkanı Sayın Nail Olpak’ı aradı ve iş birliğimizin gelişmesi için kendisinin ev sahipliğinde bir toplantı düzenlememizi istediğini söyledi. Hem Sayın Cumhurbaşkanının hem de DEIK Başkanı Nail Olpak’ın ilgisinden memnuniyet duyduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman’la özellikle iki ülkenin ticari iş birliğinin artması yönünde maddeleri içeren bir eylem planında mutabık kaldık. Bu çerçevede iki ülkenin iş adamlarının doğrudan birbirleriyle iletişime geçmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve teşviklerin artırılması için kararlar aldık. İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılacak olması bizim için çok büyük önem taşıyor. Biz Türkiye’yi üçüncü komşu ülke olarak adlandırıyoruz ve 2018 yılında karşılıklı yapacağımız ziyaretlerle dostluğumuzun 50. Yılını kutlayacağımız 2019’u daha fazla coşkuyla karşılayacağımıza inanıyorum ve bu konuda bizzat çalışacağım.”



“Hedefimiz 250 milyon dolarlık iş hacmi”

DEİK Başkanı Nail Olpak ise konuşmasında şunları kaydetti; “Küresel ticaretin kurallarının adeta yeniden yazıldığı bir ortamda, Moğolistan Devlet Başkanı Sayın Battulga Khaltmaa liderliğinde çeşitli sektörlerde devam eden özelleştirme ve yabancı yatırımların teşviki çabaları, çok daha fazla önem kazanıyor. Türkiye olarak, bu çabaları yakından takip ediyor ve her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Moğolistan’ın ihtiyacı olan altyapı projelerinin bir kısmını, kamu-özel sektör işbirliği modeli ile birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyorum. Bunun için de, Türkiye’de başarıyla uyguladığımız kamu-özel sektör işbirliği modellerine, ülkenizde işlerlik kazandırmaya hazırız. Tarımda ve hayvancılıkta yeni teknolojiler ile günümüz modern üretim koşullarında tecrübe paylaşımını ele almaya hazırız. İkili ticaret hacmimizde hedeflenen 250 milyon dolara ulaşmak için daha gidecek yolumuz var. Ancak potansiyelin de bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat şahsımdan ev sahipliği yapmamı istediği bu toplantı çerçevesinde; biz, iş dünyası temsilcilerinin en önemli görevi, işte bu potansiyeli gerektiği gibi değerlendirmektir. Konumu ve siyasi duruşu ile Moğolistan’ı, Orta Asya’da, Doğu ve Batı arasında doğal bir kara köprüsü olarak görüyoruz.”



“İlk hedefimiz 50 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşmak”

DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı Cengiz Gül ise, “Bugüne kadar ulaştığımız hedefler doğrultusunda gayretimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk olarak iki ülke arasında 50 milyon dolarlık iş hacmine ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Mayıs ayı içerisinde Moğolistan’a iş adamlarımızla bir ziyaret etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.



Türkiye-Moğolistan Ticaret Rakamları (2017)

Türkiye’den Moğolistan’a yapılan ihracat (2017): 24 milyon 430 bin ABD Doları

Başlıca ihracat kalemleri: Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, demir veya çelikten elektriksiz merkezi ısıtmaya mahsus radyatör, motorlu hava püskürtücüler, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat, kuru baklagilleri temizleme, tasnif etme ayıklama ve öğütmeye mahsus makina ve cihaz, kakao içermeyen şeker mamulleri

Moğolistan’dan Türkiye’ye yapılan ithalat (2017): 1 milyon 821 bin ABD Doları

Başlıca ithalat kalemleri: Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları v.b., sökülecek gemiler, suda yüzen sökülecek diğer araçlar, gümüş, hayvanların dabaklanmış veya crust (ara kurutmalı) post ve derileri, kazak, süveter, hırka, yelek v.b.