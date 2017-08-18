'Türkiye ve Rusya'nın birbirini tamamlama kabiliyeti yüksek'

İZMİR (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ve Rusya birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke, birbirinin asla rakibi değil, birbirinin rakibi olması mümkün değil." dedi.

Rusya'nın partner ülke olarak yer aldığı 86. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) açılışı öncesi 26 ülkeden 15'i bakan düzeyindeki konukların katılımıyla bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ve Rusya Federasyonu Enerji Bakanı Aleksandr Novak'ın da katıldığı toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Zeybekci, fuara Myanmar'dan ilk kez bakan düzeyinde katılımın gerçekleştiğini, Rusya'nın partner ülke olması için de kendisinin ısrarcı olduğunu ifade etti.

Rus dostlarına, İEF'nin, Türkiye ile özdeşleşen tarihi bir fuar olduğunu söylediğini anlatan Zeybekci, "Bu fuara Rusya'nın katılmasında büyük bir anlam var demiştim. Kendileri kısa sürede, 4-5 aylık bir dönemde katılma kararı aldılar ve katıldılar. Bunun Türkiye'de çok büyük bir yankı ve karşılık bulduğunu kendileri de bu ziyaretlerinde fark edeceklerdir." diye konuştu.

Bugün düzenlenecek Rusya-Türkiye İş Forumuna 500'ün üzerinde Türk ve 250 civarında Rus iş insanının katılacağını aktaran Zeybekci, bu toplantıda iki ülkedeki fırsatların yanı sıra üçüncü ülkelerde iş yapma projelerinin de masaya yatırılacağına işaret etti.

Bugünkü iş forumuyla İzmir'in canlı ruhunun ikili ilişkilere yansıyacağına inandığını vurgulayan Zeybekci, "Türkiye ve Rusya birbirini tamamlama kabiliyeti en yüksek olan iki ülke, birbirinin asla rakibi değil, birbirinin rakibi olması mümkün değil. İki ülkenin birbirini tamamlama anlamında çok önemli imkan ve fırsatları var." şeklinde konuştu.

İzmir Fuarı'nın, binlerce yıl öncesindeki canlı pazar havasını taşıdığını, kentin 10 bin yıldan bu yana Asya ve Avrupa'nın birbirine açılan kapısı ve Çin'den gelen İpek Yolu'nun denize ilk ulaştığı liman olduğunu ifade eden Zeybekci, kentte 5 bin civarında ihracatçının bulunduğunu, 13 OSB, 2 serbest bölge ve 3 teknoloji geliştirme bölgesinde çalışmalar yürütüldüğünü, üçüncü serbest bölge kurulması için de hazırlık yapıldığını dile getirdi.

"Türkiye yıl sonunda yüzde 5,5'in üzerinde büyüyen ülke olacaktır"

İzmir'in Doğu Akdeniz ekonomisinin merkezi olduğuna işaret eden Zeybekci, şöyle konuştu:

"Türkiye şu an itibarıyla G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ülkedir. Türkiye, 2016'daki ihanet girişimine ve tüm olumsuzluklara rağmen geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5 büyümeyi başaran bir ülkedir. Türkiye, 2017 ilk çeyreğindeki yüzde 5 büyüme, 12 Eylül'de açıklanacak rakamlarda yüzde 5'in üzerinde büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 7'nin üzerinde ve yıl sonu itibarıyla da yaklaşık yüzde 5,5'in üzerinde büyümeyi yakalayan bir ülke olacaktır.

Türkiye önümüzdeki 10 yılda en çok enerji yatırımın yapılacağı ükelerden biri olacaktır. Enerji teknolojileri alanında fırsatların olduğu bir ülke konumuna gelecektir. Ulaştırma, haberleşme teknolojilerinde, savunma teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde fırsatlar ülkesi olacak. İnşaat ve inşaat teknolojilerinde de fırsatlar ülkesi olacaktır. Bu sene fuarın teması inovasyon ve enerji. Onun için Rusya'nın ortak üke olarak katılması ayrı bir önemi haiz."

Anadolu'nun batıya açılan kapısı İzmir'de enerji ve inovasyon temasıyla bir fuar düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Zeybekci, Türkiye'nin hızla büyüyen ve küresel ölçekte önem kazanan enerji sektöründeki potansiyelini tüm dünyaya anlattığı bir döneme girdiğini aktardı.

Enerji alanında iddialı bir yatırım teşvik sistemi açıkladıklarını anımsatan Zeybekci, bu sektörde çok büyük yatırımların başladığını ve kısa sürede hayata geçtiğinin de görüleceğini sözlerine ekledi.

Bakan Zeybekci'nin, öğleden sonra "mutlu bir olay için" İzmir'den ayrılacağını, kızının yarın evleneceğini ifade etmesi salondan alkışlarla karşılık buldu.

Toplantı sonrası Türk Eximbank ile Japon İhracat Destek Kuruluşu NEXİ arasında iş birliği anlaşması imzalandı, fuar katılımcısı yabancı delagasyonla aile fotoğrafı çektirildi.

Muhabir: Tolga Albay



