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Türkiye-Venezuela Ekonomi Bakanları Toplantısı

- Ekonomi Bakanı Zeybekci: - "Liderlerimiz arasındaki iyi ilişkilerin, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere temel oluşturmasını istiyoruz. Ülkelerimiz arasında hukuki anlamda alt yapımızın resmini çekip, ortaya koyduk. Artık detaylarda vakit kaybetmememiz, aksiyona geçmemiz lazım" - Venezuela Sektörel Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sotelda: - "Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ülkem tarafından kararlılıkla atılacaktır. Biz de size verdiğimiz sözde ne kadar ciddi olduğumuzun altını çizmeyi borç biliyoruz"

Türkiye-Venezuela Ekonomi Bakanları Toplantısı

KARAKAS (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Venezuela ve Türkiye liderleri arasındaki diyaloğun, ülkeler arasındaki ilişkilere temel oluşturmasını istediklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasında hukuki anlamda alt yapımızın resmini çekip ortaya koyduk. Artık detaylarda vakit kaybetmememiz, aksiyona geçmemiz lazım." dedi.

Zeybekci, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta gerçekleştirilen, "Türkiye-Venezuela Ekonomi Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Türkiye'nin, Venezuela ile ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Zeybekci, "Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve öngörülebilir olması temel unsurdur. Biz Venezuela ile ilişkilerimizin zirvede buluşmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre sonra Venezuela'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını belirten Zeybekci, "Önemli olan işbirliğimiz için çok vakit kaybetmememiz. Cumhurbaşkanımızın Venezuela’ya ziyaretini çok önemsiyoruz. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun Türkiye'ye ziyareti çok önemli iz bıraktı. Liderlerimiz arasındaki iyi ilişkilerin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere temel oluşturmasını istiyoruz. Ülkelerimiz arasında hukuki anlamda alt yapımızın resmini çekip ortaya koyduk. Artık detaylarda vakit kaybetmememiz, aksiyona geçmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde kapsamlı görüşmeler gerçekleştirilebileceğini, o zamana kadar teknik hazırlıklara ilişkin hazırlıkların tamamlanacağına değinerek, "Türkiye ve Venezuela ilişkilerinin geleceği için ümitliyiz ve çok iyi şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Sektörel Ekonomiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Castro Sotelda da Türkiye ile Venezuela arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımların ülkesi tarafından kararlılıkla atılacağını belirterek, "Biz de size verdiğimiz sözde ne kadar ciddi olduğumuzun altını çizmeyi borç biliyoruz." dedi.

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