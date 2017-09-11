MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Şu anda Türkiye yatırım ortamı için gayet elverişli. 2019'a kadar bir seçim yok." dedi.

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin geçen yıl çok zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin hemen ardından çeşitli terör örgütlerinin organize bir şekilde Türkiye'ye saldırdıklarını aktaran Tüfenkci, bunların amaçlarına ulaşamayacaklarını ifade etti.

Özellikle Avrupa'da birtakım devletlerin FETÖ terör örgütünün lobisinin etkisiyle Türkiye aleyhine döndüklerinin altını çizen Tüfenkci, "Bütün bunların amacı Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini önlemek. Oysa Türkiye insanının refah düzeyini artırma, millete hizmet etme noktasında Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yoluna devam edecek." diye konuştu.

- "Çarkların durmasına müsaade etmedik"

Çağdaş dünyanın değerlerini savunduğunu ifade eden Avrupa Birliğinin bu değerlerden çok uzaklaştığını aktaran Tüfenkci, bazı şeylerin görülmediğini kaydetti.

Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasiye, milli iradeye sahip çıktığını kaydeden Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Askeri azınlığın geliştirmiş olduğu bu darbe girişimini önleyerek sivil iradeye sahip çıktı. Demokrasiyi, hukuku savunan ülkeler hem bu hukuksuzluğu hem de bir milletin demokrasi mücadelesini maalesef görmedi, görmek istemedi. Bu noktada hükümetimiz almış olduğu tedbirlerle, teşviklerle ekonominin çarklarının durmasına, sanayinin, üretimin çarklarının durmasına müsaade etmedi. Gerek kredi garanti fonuyla piyasalara verdiğimiz desteklerle gerekse 2016 yılının sonunda çıkardığımız menkul malların rehni yasasıyla beraber ekonomimizi durdurmadık."

İstikrardan, güvenden, huzurdan, birlik ve beraberlikten vazgeçilmemesi gerektiğini söyleyen Tüfenkci, "Şu anda yatırım ortamı Türkiye için gayet elverişli. 2019'a kadar bir seçim yok. İnsanlar bu zamana kadar önlerini görebiliyorlar. 2019'daki seçimi inşallah Türkiye istikrardan yana, birlikten, beraberlikten yana kullanırsa 2023'e doğru hedeflerine yaklaştırarak devam eder." diye konuştu.