ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AB'nin "Avrupa standartlarından saptığı" iddiasıyla Türkiye'ye ayırdığı fonlarda 105 milyon avro kesintiye gittiğini belirterek, "Biz 3 milyon mülteciye kucak açarken üç maymunu oynayan AB bize hangi standartlardan bahsediyor? Standarttan kasıtları kendilerine geldiği zaman her türlü koruma ve yaptırımı uygun görüp, bize gelince akıllarına gelen öncelikler ise kusura bakmasınlar, bunun adı standart değil, çifte standarttır. Türkiye'ye kimse çifte standart dayatamaz." dedi.

Özlü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) Sanayi Odaları Konsey Toplantısı'na katıldı.

Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada, TOBB'un Türk sanayisine hizmet yolunda en büyük paydaşlardan ve en önemli partnerlerden olduğunu, milli hedef etrafında birleşmenin en son örneği olan "Türkiye'nin Otomobili" projesinin olgunlaşmasında TOBB Başkanı Rifat Hi̇sarcıklıoğlu'nun büyük emeğinin bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin artık denizde boğulacak zamanı olmadığını ifade eden Özlü, "NATO, istediği kadar içindekilerle liderlerimizi hedef göstererek Türkiye ile uğraşsın, AB istediği kadar üç kuruşluk fonlarla bizi korkutmaya çalışsın, FETÖ istediği kadar haince kulisler yapsın, bunların artık bizim nazarımızda hiçbir hükmü, anlamı, değeri yoktur. Türkiye ayar verilecek, parmak sallanacak bir ülke değildir, o günler çok geride kaldı." diye konuştu.

AB'nin "Avrupa standartlarından saptığı" iddiasıyla Türkiye'ye ayırdığı fonlarda 105 milyon avro kesintiye gittiğine dikkati çeken Özlü, şöyle devam etti:

"Biz FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD ile ve bunların içerideki piyonlarıyla uğraşırken yanımızda olmayan AB, bize, 'Şunu, bunu yapın' diye ahkam kesiyor. Biz 3 milyon mülteciye kucak açarken üç maymunu oynayan AB bize hangi standartlardan bahsediyor? Standarttan kasıtları kendilerine geldiği zaman her türlü koruma ve yaptırımı uygun görüp, bize gelince akıllarına gelen öncelikler ise kusura bakmasınlar, bunun adı standart değil, çifte standarttır. Türkiye'ye kimse çifte standart dayatamaz."

"Teknolojiye 'Made in Turkey' damgası vuracağız"

Özlü, bir yandan ihracatı artırırken diğer yandan da ithal edilen ara malları ve sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesi gerektiğini belirterek, bu kapsamda "ithalata karşı yerli üretim, yerli hamle" çalışmasını başlattıklarını ve Bakanlar Kuruluna projeye ilişkin sunum yaptıklarını bildirdi.

Türkiye'nin ithalatını yaptığı ara mallardan ilk aşamada 978 ürün tespit ettiklerini, bu sayıyı zamanla 2 bin 600'e kadar çıkaracaklarını anlatan Özlü, kimya, ilaç, elektronik, makine, teçhizat, gıda ve motorlu kara taşıtları sektörlerindeki ürünlerin Türkiye'de üretilmesi için teşvik mekanizması kuracaklarını söyledi.