Türkiye'ye yatırım yaptı, büyüme rekoru kırdı

Türkiye’nin en büyük tüketici piyasasının tam kalbindeki konumu ve bir süre önce hayata geçirdiği demiryolu yatırımıyla çok daha geniş ve güçlü bir erişim ağına kavuşan DP World Yarımca, ülkedeki yatırımlarında hız kesmeyerek milli ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Limanda son olarak yeni rıhtım vinçleri (STS) hizmete girdi. 2 adet her biri 80 ton kaldırma kapasiteli rıhtım vinçleri mevcut vinçlerden dört metre daha yüksek. Bu vinçlerle birlikte 6 RTG vinci ve 14 konteyner taşıyıcı (ITV) da limanın çevre dostu mevcut makina parkına eklendi. Böylece son gelen ekipmanlarla birlikte DP World Yarımca toplamda 8 rıhtım vincine, 24 RTG vincine, 58 adet de ITV kapasitesine ulaştı. Saha ekipman kapasite de böylece yüzde 35 arttı. Küresel ticaretin ayrılmaz bir parçası olan DP World Yarımca, bu çevreci yaklaşımıyla da küresel tedarik zincirlerinin sürdürülebilir kılınmasında önemli rol oynuyor.

Geçen yıl başlatılan 50 milyon dolarlık yatırım dahilinde rıhtım kapasitesi de bu yıl artacak ve DP World Yarımca aynı anda her biri 400 metre uzunluğunda iki ultra büyük konteyner gemiye hizmet verebilecek. Limanın istif kapasitesi de 900.000 TEU’dan 1.300.000 TEU’ya çıkıyor.

2019’da yüzde 7 oranında büyüme kaydettiklerini ve liman kapasitesinin yüzde 70’ini kullandıklarını söyleyen DP World Yarımca CEO’su Kris Adams, “DP World Yarımca, küresel bir ticaret merkezi olarak Türkiye ekonomisinin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynuyor. DP World Yarımca’yı en hızlı büyüyen, en modern liman ve lojistik merkezleri arasına sokan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Dijitalizasyon çabalarımız sayesinde geleneksel liman operatörü rolünün çok fazlasını sunuyoruz. Geliştirdiğimiz uygulamalarla liman verimini ve güvenliğini Türkiye’de hiçbir terminalin görmediği boyutlara taşıdık. Türkiye'ye güveniyoruz. Yatarım yapmaya devam edeceğiz” dedi.



DP World Yarımca, geliştirdiği Kolay Rota (Easy Route) uygulamasıyla limana girip çıkan kamyon trafiğini çok daha etkili ve güvenli şekilde düzenliyor.



Limandan daha fazlası

“Ticarete akıl, geleceğe değer katıyoruz” sloganıyle küresel ticareti kolaylaştırmayı hedefleyen DP World, 2020’den itibaren bu alanlarda çalışan iş ortaklarıyla birlikte sunacağı gümrükleme, antrepo, limana ve limandan nakliye hizmetleriyle de küresel tedarik zincirlerinin daha etkili hale getirilmesini sağlayacak. Bu hizmetlerin yanısıra DP grubunun geçen sene bünyesine kattığı P&O Ferrymasters, 2020’de İzmir, Ankara, Mersin, Bursa ve Gaziantep’te de bürolar açacak.



Kolay Rota nedir?

Cep telefonları ve tabletlere indirilebilen uygulama, liman sahasına giren kamyonların konteynerlere hızlı ulaşmasını ve bu esnada kamyon şoförlerinin güvenliklerini sağlamayı hedefliyor. Yerine getirilmesi gereken çeşitli prosedürler konusunda kullanıcıyı bilgilendiren uygulama, konteynere ulaşacağı en kısa yolu da GPS’le gösteriyor. Böylece araçların liman sahasında konteyner arayarak zaman kaybetmesi önleniyor. Uygulamadan önce 28 dakika süren konteyner çıkışının bu uygulamayla 23 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Yılda ortalama 240.000 kamyonun giriş yaptığı limanda 20 bin saatlik iş kaybı da bu şekilde önlenmiş oluyor.

Uygulamada limanı ziyaret edenlerin güvenlikleri de ön planda tutuluyor, güvenlik önlemleri konusunda sürekli bildirimle bulunuyor. Ziyaretçi, güvenlik kurallarını ihlal ettiği takdirde DP World’ün İSİG birimine otomatik bildirim gidiyor ve ziyaretçiye yaptırım uygulanıyor.

DP World Hakkında

DP World, dünya ticaretinin ve tedarik zincirinin önemli bir parçasıdır DP World küresel ölçekte liman işletmeciliğinde önemli bir yere sahip olup 51 ülkede 80’den fazla limanıyla 56 bin’den fazla kişiye istihdam sağlıyor. Şirketimizin ana hizmetini ve gelirinin dörtte üçünü konteyner elleçleme oluşturmaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle DP World brüt olarak 64 milyon TEU’luk konteyner elleçledi. Düzenli gelişme ve genişleme planlarıyla 84.6 milyon TEU olan mevcut brüt kapasitesini piyasa talepleri doğrultusunda 2020 yıllında 100 milyon TEU’ya çıkarmayı hedeflemektedir



DP World Yarımca Hakkında

Marmara’nın en büyük Konteyner limanlarından biri olarak 46 hektar alana kurulu olan DP World Yarımca limanınn kapasitesi yıllık 1,3 milyon TEU olup halen 500 kişiye istihdam sağlamaktadır.2015 yılında 550 milyon dolar yatırımla hayat geçen DP World Yarımca, İzmit Körfezi’nde amaca yönelik konteyner taşımacılığına hizmet veren ihtisaslaşmış ilk ve tek liman olmasıyla ve en ileri teknolojileri kullanıyor olmasıyla öne çıkıyor.