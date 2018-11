Türkiye'yi çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz

İSTANBUL (AA) - Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, "The Commercial Bank olarak Türkiye’deki faaliyetlerimizi 2013 yılından bu yana artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Türkiye'yi orta ve uzun vadede çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz." dedi.

Alternatif Bank, iştirakleriyle birlikte tüm çalışanlarını aynı çatı altında bir araya getirerek, Vadistanbul'daki yeni genel müdürlük binasına taşındı. Alternatif Bank'ın mülkiyeti kendine ait olan Vadistanbul'daki yeni genel müdürlük binası açılışı Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı Omar Hussain Alfardan ve Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür'ün ev sahipliğinde çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı ve The Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye ile Katar arasındaki yakın dostluğun her geçen gün güçlenerek büyüdüğünü söyledi.

Katar'a uygulanan ambargo sonrasında Türkiye’nin Katar’ın yanında olması ve aynı şekilde geçen aylarda Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolara yakın yatırım desteği vereceğini açıklamasının bu dostluğun en net göstergeleri olduğunu vurgulayan Alfardan, "İnşaat, lojistik ve gıda gibi sektörler Türk ihracatçıların yatırım yaptığı alanlar olarak öne çıkarken, Katar’da gerçekleştirilen büyük organizasyonlar ve fuarlar aracılığıyla da yatırımların önü açılıyor." dedi.

Alfardan, geçen yıla oranla iki ülke arasındaki ticaret hacminin de ikiye katlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bu gelişmeler dikkate alındığında Katar'daki eşsiz ticari potansiyelin uzun yıllar süreceğini öngördüklerini dile getiren Alfardan, "The Commercial Bank olarak Türkiye'deki faaliyetlerimizi 2013 yılından bu yana artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Türkiye'yi orta ve uzun vadede çok önemli bir yatırım merkezi görüyoruz. Alternatif Bank'la tam bir sinerji içerisinde, ticaret ve yatırım akışının sağlanmasında önemli rol oynuyoruz. Alternatif Bank bizim için kardeş ülkeler Türkiye ve Katar arasındaki değerli dostluğu sembolleştiren bir 'inci' konumunda bulunuyor. Alternatif Bank, The Commercial Bank'la birlikte büyük hedefleri, attığı kararlı ve istikrarlı adımlarıyla, her iki ülke için ekonomik ve toplumsal değer üretmeye devam edecek." diye konuştu.

- "Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Alfardan, Türkiye’ye ve Alternatif Bank’a duydukları güvenle yatırımlara devam edeceklerini belirterek, "Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye'de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır." dedi.

Alternatif Bank'ın, The Commercial Bank'ın tam desteğine sahip olduğunu vurgulayan Alfardan, aradaki iş birliği ve entegrasyonun artması anlamında büyük bir gelişim gösterdiklerini söyledi.

Alfardan, zor dönemlerde birbirlerinin yanında olan iki dost ülke arasında kuvvetlenen stratejik iş birliği kapsamında, finansal ve ticari alanda sundukları desteklerin en temel öncelikler arasında bulunduğunu ifade etti.

Türk bankacılık sektöründeki Katar menşeli ilk yatırımcı olarak, Alternatif Bank nezdinde yatırımlara yenilerini eklemeye devam ettiklerini belirten Alfardan, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye ve Alternatif Bank’a duyduğumuz güvenin bir yansıması olarak gördüğümüz Vadistanbul genel müdürlük binamızın açılışını, siz değerli paydaşlarımızla birlikte yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni binamızın inşası ve taşınma süreci yönetimimiz tarafından çok başarılı bir şekilde icra edildi. İç alanların inşası sektörde eşine az rastlanacak kadar kısa bir zamanda, Alternatif Bank’a yakışır özgünlükte ve modern bir mimari yaklaşımla gerçekleştirilirken kaliteden ödün verilmedi.

Bu noktada Kaan Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken Türkiye ve Katar arasındaki yakın bağları ve ticari işbirlikleri daha da kuvvetlendireceğine inandığımız açılışımızda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyor, yeni binamızın Türk bankacılık sektörüne, Alternatif Bank'a ve bizlere hayırlı olmasını diliyorum."

- "Yeni bir döneme girdik"

Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür de Alternatif Bank'ın hissedarı The Commercial Bank'ın Türkiye ekonomisine ve bankaya duyduğu güveni hissettiren bir yatırımla hayata geçen yeni genel müdürlük binasının resmi açılışını gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Marka dönüşümünün ardından, taşınmayla birlikte önemli bir kilometre taşını daha geride bırakarak yeni bir döneme girdiklerini belirten Gür, yeni genel müdürlük binasına ilişkin şunları ifade etti:

"11 bin metrekareden fazla net alana sahip yeni genel müdürlük binamız, Vadistanbul gibi prestijli ve sosyal imkanları geniş bir konumda yer alıyor. Bu bakımdan yeni binamızda, eski genel müdürlük binamız ve operasyon teknoloji merkezimizin toplamından daha büyük bir alana sahip olacağız. Bankamızın yürüttüğü tüm çalışmaların odağında insana verdiğimiz kıymet ve insan odaklı yaklaşımımız bulunuyor. Yaklaşımımızın da temelinde çalışanlarımızın mutluluğu yer alıyor. Bu nedenle yeni binamızı inovatif bir mimari yaklaşımla, açık ofis sisteminde, çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentileri ışığında çok daha konforlu ve modern bir anlayışla tasarlamaya özen gösterdik.

Ekip arkadaşlarımızın keyifle çalışacağı ve gurur duyacakları bir genel müdürlük binası olmasını hedefledik. Çalışanlarımız için binamızın her katında geniş dinlenme ve sosyalleşme alanları ayırdık. Kişisel yetkinliklerini çoğaltmalarına imkan sunan ortamı, eğitim salonları, 450 metrekarelik fitness salonu, kafe ve geniş teras alanıyla yeni binamız; dünyada geçerli yeşil bina sertifikası olan Leed Sertifikası'na ve çevre hassasiyetimize uygun biçimde inşa edildi. İştiraklerimiz Alternatif Lease ve Alternatif Menkul ile birlikte tüm Alternatif Bank ailesi olarak etkileşimimizi üst düzeye taşıyarak daha verimli ve yaratıcı işlere imza atacağımıza inanıyorum."

- "Yeni binamız The Commercial Bank ile yakaladığımız sinerjinin yansıması"



Kaan Gür, genel müdürlük binasına taşınmalarının hemen ardından yeni ofislerinde Katarlı ve yabancı finans kurumlarından çok sayıda analisti ve temsilciyi de ağırladıklarını anlattı.

Böylesine zorlu geçen piyasa koşullarında gösterdikleri başarılı performanstan etkilenen yatırımcılarla, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirme fırsatı da yakaladıklarını aktaran Gür, "Hissedarımız The Commercial Bank ile yakaladığımız sinerjinin yansıması olan ve stratejik önceliklerimizi sembolize eden dönüşümlerimizden biri olan yeni binamızın Türk bankacılık sektörüne ve Alternatif Bank'a hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Gür, Alternatif Bank'ın 30 milyar liraya ulaşan aktif büyüklüğü, 50 danışman şubesi ve istihdam ettikleri bine yakın çalışanıyla kusursuz hizmet anlayışı doğrultusunda faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Gelecek dönemde ülkenin büyüme yolculuğunda katma değer sunacak reel sektöre ve üretime daha fazla danışmanlık vererek, bilgi ve sermaye aktarmaya kararlı olduklarını ifade eden Gür, "Büyüme hayalleri olan, daha iyi bir geleceğe inanan, istihdam ve üretimi hedefleyen her bir müşterimize iş ve ticaret yolculuklarında onların uzun yol arkadaşları olmaya kararlıyız." diye konuştu.