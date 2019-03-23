İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve Enterprise Greece iş birliğiyle Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Networking Toplantısı gerçekleştirildi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve Enterprise Greece iş birliğinde düzenlenen Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Networking Toplantısı, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, Enterprise Greece Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Grigoris Stergioulis, Yunanistan Sanayicileri Federasyonu (SBE) Başkan Yardımcısı Yanis Stavrou ve Yunanistan İhracatçılar Birliği (SEVE) Başkanı Giorgos Konstantopoulos ile Türk ve Yunan iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirildi.





- “Gayemiz, Türk-Yunan iş birlikleri ve ortaklıklarının önünü açabilmektir”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan, Türk-Yunan ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Gayemiz iki ülke iş dünyası arasındaki etkileşimi ve iş birliğini artırmak, sadece ikili düzeyde değil üçüncü ülkelerde ve diğer kıtalarda da Türk-Yunan iş birliklerinin ve ortaklıklarının önünü açabilmektir.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın geçen ay başında Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Okan, “Liderlerimiz tarafından ikili ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ortak hedefi bir kez daha vurgulanmıştır. Bizim de hükümetlerimizin bu ortak direktifi doğrultusunda, Türk ve Yunan iş insanlarına her türlü desteği memnuniyetle vermeye devam edeceğimizi burada vurgulamak isterim.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ekonomik ve sanayi gücünün Yunanistan için muazzam fırsatlar barındırdığını ifade eden Okan, Yunan ticaret erbabını ve yatırımcılarını daha fazla Türkiye’de görmek istediklerini kaydetti.

Okan, Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü hakkında bilgi vererek, 2018-2030'da da Türkiye’nin ortalama yüzde 4,3 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmasının beklendiğini kaydetti.

Türk-Yunan ikili ticaret rakamlarını değerlendiren Okan, “2018 yılı verilerine göre Yunanistan ile ticaret hacmimiz 4,22 milyar dolar. Aslında, 2014 yılından bu yana ikili ticaret hacminin ilk kez 4 milyar dolar seviyesini tekrar geçmesi sevindiricidir. Ancak, ortak hedefimiz ticaret hacmini 8 ve hatta 10 milyar dolara çıkarmak olmalıdır. Burada bir restart yaptığımıza ve yeni bir sayfa açtığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Okan, ayrıca restartın vereceği ivmeyle, iki yıldır toplanmasını bekledikleri Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın da en kısa zamanda Selanik’te gerçekleştirilmesini temenni etti.





- “Amacımız, ticaret hacmini 8 milyar dolara çıkarmak”





DEİK Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet ise 1988'den bu yana faaliyet gösteren Türkiye-Yunanistan İş Konseyi’nin, Türkiye'nin Yunanistan'a ihracatını artırmak ve Yunan yatırımlarını Türkiye'ye çekmek için uygun platformlar oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos’un Antalya'da bir araya geldiğini hatırlatan Ahmet, “İnanıyorum ki, onlar tarafından ilişkilerimiz hakkında verilen olumlu mesajlar, iş dünyası için önümüzdeki dönemde çok daha güçlü bir ekonomik iş birliğinin olacağına dair işaretlerdir.” değerlendirmesinde bulundu. Türk ve Yunan şirketleri ve kurumları arasındaki iş birliğinin artırılmasının ana önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Ahmet, “2018 yılında ticaret hacmimiz yaklaşık 4 milyar dolardı. Amacımız daha çok çalışarak bu rakamı 8 milyar dolara çıkarmak.” ifadelerini kullandı.





Ahmet, 2019’un ilk çeyreğinde Yunanistan’a yapılan ihracatın yüzde 21,3 arttığını ve 2019 Şubat’taki ihracat rakamının 216 milyon dolar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

“Şubat 2018 için aynı rakamı kontrol ettiğimizde, artış oranının yüzde 40,5 olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar 2019'da ticaretimizin 4 milyar dolardan fazla olacağı mesajını veriyor. Tarım, turizm ve enerji sektörü için birçok fırsat var. Toplantıların sektöre yönelik olmasının daha verimli olacağına inanıyorum. Komşu ülkeler olarak, Türk-Yunan ortaklıklarında daha da hızlanabilmek için üçüncü ülkelerde ortak projeler de oluşturabiliriz. Ticaret hacmimizi ve ikili yatırımlarımızı daha da artırabiliriz, ancak eski Gümrük Birliği engel teşkil ediyor. Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek ve derinleştirmek için bir güncelleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Yunan dostlarımızın Gümrük Birliği ve ayrıca Avrupa Birliği üyelik sürecimiz için desteğini görmekten mutluluk duyarız.”





- “Sizinle birlikte çalışmaya ve destek olmaya hazırız”





Enterprise Greece Başkan ve CEO’su Grigoris Stergioulis ise, Selanik'in tüm bölge için önemli bir merkez olduğunu, Kuzey Yunanistan’ın tarım, tekstil ve ağır sanayide üretim santrali olduğunu belirterek, şunları aktardı:

“Aslında, Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin yüzde 70'i burada gerçekleşiyor. Bu, Selanik'i iki ülke arasındaki ticareti daha da geliştirmeyi amaçlayan iş toplantılarına ev sahipliği yapan doğal bir mekân haline getiriyor. Selanik ile İzmir arasında bir feribot hattı, Selanik'ten İstanbul'a yüksek hızlı tren bağlantısı ve İpsala sınır kapısında ikinci bir köprü. Bu bağlantılar büyük ölçüde mal alışverişi ve turizm için yeni yollar sağlama yeteneğini artıracaktır. Bu ticaret ve yatırımın iki ülke arasında daha fazla iş birliği oluşturmak için mükemmel bir temel olduğunu düşünüyorum. Enterprise Greece'de sizinle birlikte çalışmaya ve iş projelerinizi hayata geçirmede size destek olmaya hazırız.”