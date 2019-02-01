"Türkiye- Yunanistan ticaret hacmini 8 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz”

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, bu yıl hedeflerinin Türkiye Yunanistan arasındaki ticaret hacmini 2 katına çıkarmak olduğunu kaydetti.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet başkanlığında geçekleştirilen Yunanistan temasları kapsamında Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Enterprise Greece Başkanı Grigoris Stergioulis ve Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan ziyaret edildi.

Ziyaret çerçevesinde Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Okan’ın ev sahipliğinde "Çalışma Yemeği" gerçekleştirildi. Çalışma Yemeğine DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Ahmet ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Selanik Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Serkan Buralı, Kuzey Yunanistan İhracatçılar Birliği Başkanı Giorgos Konstantopoulos, Selanik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiciler Birliği Başkanı Anastasios Kapnopolis ve Genel Sekreter Polimnia Aleksiadou, Selanik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Birinci Yardımcısı Emmanouil Vlahogiannis, Kuzey Yunanistan Sanayiciler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Antonis Siarkos ile Kuzey Yunanistan Yunan-Türk Ticaret Odası Başkanı Dimitris Simeonidis katıldı.

Açıklamada Türkiye-Yunanistan İş Konseyi’nin düzenlemiş olduğu ziyaret ve toplantılar ile ilgili değerlendirmesine yer verilen Ahmet, Yunanistan ile 4 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin, 2017 yılına kıyasla arttığını belirterek, "DEİK/ Türkiye- Yunanistan İş Konseyi olarak, 2019 hedefimiz mevcut olan ticaret hacmini iki katına çıkararak 8 milyar dolara ulaştırmak ve Yunanistan'da var olan Türkiye algısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Türkiye’nin Selanik Başkonsolosu Yalman Okan’dan da bu kapsamda destek aldıklarını bildiren Ahmet, şunları kaydetti:

"Aldığımız destekler vesilesiyle, Yunanistan ile olan ilişkilerimizi daha ileriye taşımayı umut ediyoruz. Bu sebeple İş Konseyi olarak, Yunanistan ile yeni bir sayfa açmak, karşılıklı yatırımları arttırmak ve Yunanistan’da daha büyük bir çalışma sahasına sahip olabilmek adına, potansiyel muhatap kuruluşlarla temaslar gerçekleştirdik. Verimli ve olumlu geçen bu toplantılarda, iki yıldır gerçekleştirilemeyen ekonomik iş forumunun hayata geçirilebilmesi için aksiyon planları geliştirdik."