"Türkiye'de 150 otel ile faaliyet göstereceğiz"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENA) Bölgesi İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser, "Gelecek 5 sene içerisinde Türkiye'de takriben 150 otel ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Khneisser, her zaman Türk turizmine güvendiklerini söyledi. Khneisser, "Şu anda Hilton Bomonti Oteldeyiz ve burası yüzde 90 dolulukla hizmet vermekte." diye konuştu.

Türk turizmine güvenmeye devam edeceklerinin altını çizen Khneisser, tüm ülkelerde iniş çıkışlı süreçler yaşanabildiğini ve bu durumun da turizm sektörünü etkilemesinin doğal olduğunu hatırlattı.





- "Türkiye'nin hızlı yükselişine ve potansiyeline güveniyorum"





Türkiye'nin hızlı yükselişine ve potansiyeline güvendiğini belirten Khneisser, şunları kaydetti:

"Ben Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye ile ilgileniyorum. Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilgi odağımızda ama Türkiye'yi tüm Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile kıyasladığınızda burası daha güçlü. Türkiye'de şu anda 58 otelimizle faaliyet gösteriyoruz. 60'tan fazla otel de yapım aşamasında. Biz potansiyel olarak gelecek 5 sene içerisinde Türkiye'de takriben 150 otel ile faaliyet göstermeyi hedefliyoruz."

Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENA) Bölgesi İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser, Hilton oteller zinciri olarak otel sektörünü yönettiklerini de kaydetti.





