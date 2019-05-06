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Türkiye'de bin 169 elektrikli araç trafiğe çıktı

- TEHAD Başkanı Berkan Bayram: - "Avrupa’da elektrikli otomobil satışları yıllık bir milyon adete ulaşırken, Türkiye’de son 7 yılda henüz bin 169 elektrikli araç trafiğe çıkabildi" - "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli ve hibrid araçlara vergisel teşvik sağlandığı zaman sadece satış rakamlarında değil, tüm sektörü olumlu etkileyen değişimlerin yaşandığını hissetmek mümkün olacaktır"

Türkiye'de bin 169 elektrikli araç trafiğe çıktı
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ANKARA (AA) - Türkiye'de bugüne kadar bin 169 elektrikli aracın trafiğe çıktığı bildirildi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneğinden (TEHAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de 2018'in yılın ilk çeyreğinde toplam bin 291 elektrikli ve hibrit otomobil satış yapıldı.

2019'un aynı döneminde bu rakam bin 853'e ulaştı. Bu dönemde bin 810 hibrit ve 43 elektrikli araç satıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEHAD Başkanı Berkan Bayram, pazara bu yıl yeni modellerin girdiğini belirti.

Elektrikli araçlarda Jaguar I-Pace'in 21, hibrit modellerde ise Toyota Corolla'nın bin 219 adet satışla ilk çeyreği zirvede tamamladığını aktaran Bayram, şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk kez pazara katılan elektrikli modellerden Smart Fortwo EQ ise birinci çeyrekte 7 adet satışla güzel bir başlangıç yaptı. Avrupa’da elektrikli otomobil satışları yıllık bir milyon adete ulaşırken, Türkiye’de son 7 yılda henüz bin 169 elektrikli araç trafiğe çıkabildi. Burada ÖTV ve MTV'nin önemli bir engel yarattığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl kanunlaşan ve hiçbir ülkede uygulanmayan elektrikli otomobildeki MTV'nin acilen kaldırılması, şirket adına alınan elektrikli araçlar için çevre destek primi olarak ek vergi teşviki sağlanması, tüketici adına ilk alım bedelinde sağlık destek primi olarak teşvik sağlanması gerekmektedir. Bu bakımdan tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektrikli ve hibrit araçlara vergisel teşvik sağlandığı zaman sadece satış rakamlarında değil, tüm sektörü olumlu etkileyen değişimlerin yaşandığını hissetmek mümkün olacaktır.”

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Elektrikli AraçlarElektrikli Ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD)
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