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Türkiye’de doğalgaz ve elektrik AB'den daha ucuz

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında 2017'nin ilk yarısında en ucuza doğalgaz tüketen ülke konumuna geldi.

Türkiye’de doğalgaz ve elektrik AB'den daha ucuz

BRÜKSEL(AA) - AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017'nin ilk yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat 5,8 avro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,6 avro seviyesinde seyrediyor.
Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 12,1 avro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,1 avro ile Danimarka, 7,7 avroyla Portekiz, 7,6 avroyla Hollanda ve 7 avroyla İtalya izliyor.
Bu miktarda doğalgaz için AB’nin büyük ekonomilerinden Almanya’da 6,1 avro, Fransa’da 6,4 avro, İngiltere’de 4,7 avro ve İspanya’da 6,7 avro ödeme yapılması gerekiyor.
Böylece, Türkiye’de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.
Türkiye ev elektriğinde Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi
Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye’de 100 kilovatsaat elektrik 2017’nin ilk yarsında ortalama 10,5 avroya satılıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi konumunda bulunuyor.
Bu elektrik için AB’de ortalama 20,4 avro ödeniyor. AB üyesi ülkeler arasında sadece Bulgaristan’da elektrik Türkiye'den ucuza satılıyor. Bulgaristan’da 100 kilovatsaat elektriğe 9,6 avro ödenirken onu en yakın 11,2 avroyla Litvanya, 11,3 avroyla Macaristan ve 12 avroyla da Hırvatistan ve Romanya izliyor.
Muhabir: Ata Ufuk Şeker

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