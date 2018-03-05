Türkiye’de elektrik fiyatları Avrupa’nın yarısı!

Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında geçen yılın ilk yarısında tüketilen her kiloWatt saat (kWh) elektriği en ucuz fiyatla tüketime sunan ülkeler arasında yer aldı. Avrupa Birliği ortalaması 95,72 kuruş olurken Türkiye’de elektrik fiyatları bu ortalamanın neredeyse yarısında oldu. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma internet sitesi EnCazip’in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yılının ilk yarısında Türkiye, kWh başına 49,15 kuruş ile listenin sonlarında yer aldı. Elektrik birim fiyatlarında Danimarka kWh birim başına 1,43 Lira ile en pahalı elektriği tüketime sunan Avrupa ülkesi oldu.
Almanya'da elektrik Türkiye'den 3 kat pahalı
Avrupa'da elektriği en pahalı fiyattan kullanan ülkeler arasında 1,43 Lira ile Danimarka başı çekerken, 1,429 Lira ile Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinden Almanya ikinci ülke oldu.
Avrupa’da elektriği en ucuz kullanan ülke ise 31,14 kuruş ile Sırbistan oldu. Listede bu ülkeyi Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Türkiye takip etti.
Söz konusu dönemde elektrik tüketimi için kWh başına Macaristan’da 52,76 kuruş, Yunanistan’da ise 90,79 kuruş ödendi. Ayrıca İtalya'da elektrik fiyatları 1 Lira, İrlanda'da 1,08 Lira, İspanya'da 1,08 Lira, Portekiz'de 1,07 Lira, Belçika'da 1,31 Lira, İsveç'te 90,7 kuruş ve Avusturya'da 91,5 kuruş ile Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde kaldı.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan EnCazip Yönetici Ortağı Çağada KIRIM “Ülkemizdeki elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinden oldukça geride. Yalnızca gerek sanayi üretimi gerekse de tüketicilerin kullanım alışkanlıkları konusunda ülkemizden görece geride olduğunu söyleyebileceğimiz Moldova, Sırbistan gibi ülkelerde fiyatlar bizden biraz düşük. Bu ülkelerde nüfusun ve elektrik talebinin ülkemizle kıyaslanmaması gerektiğini dikkate alarak Kıta Avrupası'nda en düşük tüketici elektrik birim fiyatının Türkiye’de olduğunu söylemek yanlış olmaz.” şeklinde konuştu.
Serbest tüketiciler elektrikte daha da avantajlı!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2018 yılı serbest tüketici limitlerini aylık yaklaşık 70 TL’ye düşürmesiyle birlikte neredeyse tüm elektrik kullanıcılarını ilgilendirir hale gelen tedarikçi değiştirerek ucuz elektrik kullanma hakkı, Türkiye’de mesken ve ticarethane kullanıcılarına elektrik tarifelerini değiştirerek faturalarında tasarruf elde etme olanağı sağlıyor. Tüketicilerin tedarikçi değiştirmeleriyle birlikte kullandıkları elektriğin fiyatı Avrupa elektrik fiyatları listesinde son sıralarda bulunan ülkelerin bazılarından bile daha düşük oluyor.
Almanya'da elektrik Türkiye'den 3 kat pahalı
Avrupa'da elektriği en pahalı fiyattan kullanan ülkeler arasında 1,43 Lira ile Danimarka başı çekerken, 1,429 Lira ile Avrupa’nın en gelişmiş ekonomilerinden Almanya ikinci ülke oldu.
Avrupa’da elektriği en ucuz kullanan ülke ise 31,14 kuruş ile Sırbistan oldu. Listede bu ülkeyi Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Moldova ve Türkiye takip etti.
Söz konusu dönemde elektrik tüketimi için kWh başına Macaristan’da 52,76 kuruş, Yunanistan’da ise 90,79 kuruş ödendi. Ayrıca İtalya'da elektrik fiyatları 1 Lira, İrlanda'da 1,08 Lira, İspanya'da 1,08 Lira, Portekiz'de 1,07 Lira, Belçika'da 1,31 Lira, İsveç'te 90,7 kuruş ve Avusturya'da 91,5 kuruş ile Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde kaldı.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan EnCazip Yönetici Ortağı Çağada KIRIM “Ülkemizdeki elektrik fiyatları Avrupa ülkelerinden oldukça geride. Yalnızca gerek sanayi üretimi gerekse de tüketicilerin kullanım alışkanlıkları konusunda ülkemizden görece geride olduğunu söyleyebileceğimiz Moldova, Sırbistan gibi ülkelerde fiyatlar bizden biraz düşük. Bu ülkelerde nüfusun ve elektrik talebinin ülkemizle kıyaslanmaması gerektiğini dikkate alarak Kıta Avrupası'nda en düşük tüketici elektrik birim fiyatının Türkiye’de olduğunu söylemek yanlış olmaz.” şeklinde konuştu.
Serbest tüketiciler elektrikte daha da avantajlı!
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 2018 yılı serbest tüketici limitlerini aylık yaklaşık 70 TL’ye düşürmesiyle birlikte neredeyse tüm elektrik kullanıcılarını ilgilendirir hale gelen tedarikçi değiştirerek ucuz elektrik kullanma hakkı, Türkiye’de mesken ve ticarethane kullanıcılarına elektrik tarifelerini değiştirerek faturalarında tasarruf elde etme olanağı sağlıyor. Tüketicilerin tedarikçi değiştirmeleriyle birlikte kullandıkları elektriğin fiyatı Avrupa elektrik fiyatları listesinde son sıralarda bulunan ülkelerin bazılarından bile daha düşük oluyor.