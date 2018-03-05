Türkiye’de elektrik fiyatları Avrupa’nın yarısı! ürkiye’deki tüketiciler elektriği Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla oldukça düşük fiyatlarla kullanıyor. EnCazip'in Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre Türkiye, kWh birim başına 49,15 kuruş fiyat ile listenin en alt sıralarında bulunuyor. En pahalı elektriği kullanan ülke ise kWh birim başına 1,43 Lira ile Danimarka oldu.

05 Mart 2018 Pazartesi 12:29