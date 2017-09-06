"Türkiye'de fast food ve evlere servis pazarının büyüklüğü 10 milyar lira"

İSTANBUL (AA) - Domino's Pizza Türkiye Kurucusu ve DP Eurasia Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Saranga, Türkiye'de fast food ve evlere servis pazarı büyüklüğünün toplam 10 milyar lira olduğunu bildirdi.

Saranga, düzenlediği basın toplantısında, 21 yıl önce Domino's Türkiye olarak faaliyete başladıklarını, televizyon reklamları yaptıktan sonra şirketlerinin yüzde 40-50 büyüyerek 2008-2009'da 100 dükkana ulaştığını bildirdi.

Son 5 yılda 400'den fazla dükkan açtıklarını belirten Saranga, "Cirolarımız 3 mislinden fazla büyüdü. Bizim için de en önemli farklılıklardan biri 2013'te Rusya pazarına girmemiz oldu." dedi.

Türkiye'de fast food ve evlere servis pazarı büyüklüğünün toplam 10 milyar lira olduğunu bildiren Saranga, Türkiye'de 81 ilin 69'unda Domino's Pizza olarak bulunduklarını kaydetti.



Saranga, "Rusya pazarına girdikten sonra 3 yılda 100 dükkan olduk. Bu da Domino's tarihinde ilk 100 dükkana ulaşma anlamında en hızlı büyüme." diye konuştu.

Bu yılın temmuz ayında şirketlerini Londra borsasına açtıklarını hatırlatan Saranga, uluslararası, bölgesel bir şirket haline geldiklerini, Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'da operasyonları bulunduğunu anlattı.





- "Bugün Türkiye'de 14 milyon kişi hayatında hiç pizza yememiş"





Aslan Saranga, başarılarının altında yatan nedenlerin başında, Türkiye pazarının güçlü potansiyelini hayata geçirebilmiş olmaları ve Domino's Pizza'nın global olarak başarısı kanıtlanmış iş modelini yerele adapte edebilmelerinin geldiğini belirtti.

Evlere servis satışında siparişlerin Rusya'da yüzde 60'ın üzerinde, Türkiye'de de yüzde 50'ye yakınının dijital üzerinden geldiğini belirten Saranga, sadece evlere pizza servisi yapan firma olmadıklarını, aynı zamanda evlere servisi teknoloji ile yapan firma konumuna geldiklerini söyledi.

Rusya'da merkez ofisleri bulunduğunu ancak genel olarak ana yönetim yerlerinin Türkiye olduğunu vurgulayan Saranga, bugün Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'da 600 şubeleri bulunduğunu, Domino's Pizza'nın bölgede bin 800 yeni restoran daha açma potansiyeli olduğunu bildirdi.

Saranga, bugün Türkiye'de 14 milyon kişinin hayatında hiç pizza yemediğini, pizza yeme sıklığının da gelişmiş ülkelerin 3'te biri seviyesinde bulunduğunu ifade ederek, "Avrupa'nın en kalabalık ve en genç pazarlarına hizmet veriyoruz. Hedef kitlemiz, toplam 240 milyon kişiden oluşuyor ve aynı zamanda harcama gücü giderek artan bir grup... Türkiye'de 900, Rusya'da bin 500 dükkana ulaşma potansiyelimiz olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.



