"Türkiye'de gayrimenkul sektörü cazibesini sürdürecek"

İSTANBUL (AA) - Boss4 Gayrimenkul İnşaat AŞ Kurucu Ortağı Ahmed El Khatip, Türkiye'nin gayrimenkuldeki gücünün farkında olduklarını belirterek, "Gayrimenkule olan ilgiyi görüyoruz. Burada gayrimenkul sektörü cazibesini korumaya devam edecek." dedi.

Türk ve Lübnan ortaklı Boss4 Gayrimenkul İnşaat'ın Beylikdüzü'nde hayata geçireceği, 100 konuttan oluşan Alya Grandis Projesi satışa çıktı.

Proje hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan El Khatip, kendilerinin ticaretin ve iş dünyasının başkenti olan İstanbul'u bu proje için seçtiklerini belirterek, gayrimenkul dışında farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Akkuş Grup ile kurdukları Boss4 şirketinin ilk projesinin tanıtımını yaptıklarını dile getiren El Khatip, Alya Grandis'in Lübnan'da, Orta Doğu'da ve Körfez ülkelerindeki projelerinin bir devamı niteliğinde olduğunu aktardı.

El Khatip, projede her detay üzerinde titizlikle çalıştıklarını kaydederek, Alya Grandis'i Lübnan'daki yatırımcı gruplarına şimdiden tanıtıma başladıklarını ve gelen ilgiden dolayı memnun olduklarını anlattı.

Türkiye'nin sıkıntılı bir coğrafyada yer aldığını ancak çok güçlü bir ülke olduğunu aktaran El Khatip, "Türkiye, bugüne kadar askeri ve siyasi gücüyle birçok sorunu çözmeyi başardı. Son yıllarda Türk ekonomisi de güçlü bir şekilde ilerliyor. Türkiye'nin gayrimenkuldeki gücünün farkındayız. Gayrimenkule olan ilgiyi görüyoruz. Burada gayrimenkul sektörü cazibesini korumaya devam edecek." diye konuştu.

El Khatip, Körfez'deki yatırımlarını çekerek ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye kaydırabileceklerini belirterek, Kanal İstanbul, İstanbul Yeni Havalimanı gibi projelerin bulunduğu bölgelerde arsa alım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

- "Gayrimenkul ihracatı yapacağız"





Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Akkuş Gayrimenkul olarak 4 yıldır inovatif yaklaşım ve kalite anlayışıyla Beylikdüzü bölgesinde Alya adı altında tercih edilen bir marka değeri oluşturduklarını belirterek, Alya markasıyla bugüne kadar 3 ayrı konut projesi yaptıklarını anımsattı.

Dördüncü projede yollarının Lübnanlı yatırımcı grubu Westanbul ile kesiştiğini dile getiren Akkuş, birlikte yeni projeler geliştirme kararı almalarının ardından Boss4 Gayrimenkul İnşaat adı altında yeni bir şirket kurarak harekete geçtiklerini bildirdi.

Akkuş, 25 yıldır tekstil ihracatı ile ülkeye döviz kazandırırken, bugün yabancı ortakları vasıtasıyla ulaşacakları hedef kitleler sayesinde gayrimenkul sektöründe de ihracat yapmış olacaklarını aktardı.

"Bugün lansman süreci başlayan Alya Grandis, bu ortaklığın ilk konut projesi olarak satışa çıkıyor." diyen Akkuş, gelecek dönemde farklı ortak projelerinin olacağını söyledi.

Akkuş, her türlü zorluğa rağmen 2017'de 1,4 milyon adet konut satıldığını belirterek, yabancı yatırımcılara yönelik teşvik ve desteklerden bahsetti.

Bu yılın gayrimenkul sektörü açısından çift karakterli olacağını dile getiren Akkuş, "Öngörümüz haziran ayına kadar piyasanın daralacağı, sonrasında seçim öngörüsü ile hacimsel olarak genişleyeceği yönündedir. Lansmanlarla, yeni inşaatlarla özellikle şu dönemde pazara korkusuzca girenlerin bir adım daha önde olacağını öngörüyoruz ve biz bu doğrultuda hareket ediyoruz." dedi.





- En küçük daire 3+1





Alya Grandis Satış ve Pazarlama Koordinatörü Hakan Sabbağ, toplamda 108 bağımsız birim ve 100 konut bulunan Alya Grandis'te 100 metrekare 3+1 tipinde gardenhouse dairelerin yanı sıra üst katlarda ise 6+2 ve 7+2 çatı dublekslerin bulunduğunu bildirdi.

Projenin mimarı Hakan Saçık, Alya Grandis'te içe dönük mimari kurgulandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün yaşam alanları ve balkonlar içe bakıyor. İnsanlar çocuklarını oynarken izliyor, havuzu görüyor. Her katta tek komşuya sahipler. Bu açıdan sakin bir yaşam vadediyor. En büyük fark, 170 metrekareyi bulan büyük metrekareli daireler. Bahçe katlarında 30 metrekare bahçe terasları var. Her dairede en az iki balkon var. Daireler üç hatta dört cepheli. En büyük fark bu. U şeklinde tasarlanan balkonlar, salon ve mutfağa hitap ediyor."





- Yüzde 17'si ön satışla sahibini buldu





Toplam 10 blokta, 100 konut ve 8 ticari ünitenin bulunduğu Alya Grandis'te kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, sauna ve kapalı otopark yer alacak. 2 yıl sonra teslim edilmesi planlanan projede fiyatlar lansman dönemine özel olarak, 520 bin liradan başlıyor.

Ortalama metrekare fiyatının 4 bin TL olduğu projede, lansman döneminde ilk 20 konut için yüzde 15 peşinat, kalanı 36 ay vade farksız taksitlendirme seçeneği sunulacak.

Yatay mimarinin sergilendiği projede blokların yüksekliği 5 kat ile 12 kat arasında değişirken, 3+1 tipindeki dairelerin kira değerlerinin 2 bin 500 TL ile 3 bin TL aralığında olması bekleniyor. Proje tamamlandığında yatırımcılara en az yüzde 30 getiri sağlaması planlanıyor.

Alya Grandis'teki konutların yüzde 17'si ön satış döneminde sahibini bulurken, bugünden itibaren satılacak ilk 20 konut için lansmana özel ayrıcalıklar sunulacak.

Projenin Aralık 2019'da teslim edilmesi planlanıyor.