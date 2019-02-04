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Türkiye'de hava az bulutlu geçecek

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu...

Türkiye'de hava az bulutlu geçecek
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

İç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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