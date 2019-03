"Türkiye'de her dört kişiden biri reflü" - Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor: - "Sindirim sistemi hastalıkları, müzmin hastalıklar içinde en fazla sıklığa sahip olanlardan biri. Türkiye'de her dört kişiden biri reflü" - "Gastroenterolog, sindirim sistemi hastalıkları uzmanıdır, ağızdan başlayarak, tüm sindirim sistemi boyu hastalıklarından, endoskopilerinden sorumlu kişidir" - "Yılda 117 gastroenterolog yetiştiriyorduk bu sayı 3-4 yıl önce 21'lere indi, şu an 41'e çıktı. Türkiye'nin gastroenterolog açığı bin 500"

22 Mart 2019 Cuma 09:02