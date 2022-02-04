Türkiye’de İş Dünyası dergisinin lansmanında ‘Güvenirlilik’e vurgu yapıldı

Ekonomi yayıncılığına yön verme hedefiyle yola çıkan ve “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Ekonomi” mottosunu belirleyen Türkiye’de İş Dünyası dergisi, dördüncü sayısında da önemli konulara değindi. Güvenirlilik konusunu ‘Yükselen Değer’ olarak ele alan derginin bu sayısında, Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’dan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel’e kadar uzanan değerli isimlerle bir araya gelindi.

Artık bir gelenek haline gelen derginin tanıtım lansmanına ise bu kez güvenirlilik konusu damgasını vurdu. Crowne Plaza Florya’da düzenlenen buluşmaya iş dünyasından yoğun bir ilgi oldu. Belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşen lansman toplantısı, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, Aqua Florya İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, Öztiryakiler Endüstriyel Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, Bambum Genel Müdürü Selman Yar ve çok kıymetli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Tüm teması güvenilirlik adına kurgulanan etkinlikte açılış konuşmasını Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak yaptı. Pandemiyle birlikte dokunma kavramının kıymetini anladıklarını ve bu sebeple basılı bir yayına başladıklarını dile getiren Toprak, “Pandemi süreci bizlere birçok şey öğretti ancak en çok dokunmanın kıymetini anlattı. Sevdiklerimizi gördüğümüzde onlara sarılabileceğimiz günleri iple çektik. Buradan hareketle bizlerin hep arkasında duran ve destekleyen medya grup başkanımız Aslıhan Hanım’la bir dergi ortaya çıkarma fikrini konuştuk. Her zamanki gibi arkamızda durdu ve bizlere cesaret vererek böylesine bir dönemde basılı bir yayın çıkarmamız için bize fırsat sundu. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyoruz. Bizler şu anda arkamızdaki güçle birlikte Türkiye’nin en uygar görüşlerini savunan dergisini yapıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz” dedi.

Sahneye çıkacak isimleri davet eden ve lansmana moderatörlük yapan GÜP Genel Sekreteri Elif Aktepe de dergide yer alan dosya konusuyla ilgili şunları söyledi, “Güvenilirlik olgusu artık hayatımızın her anında çok daha kıymetli bir hal aldı. İş dünyasının nabzını tutmayı hedefleyen ve bunu da başaran Türkiye’de İş Dünyası dergisi bu olguyu ele alacağını söylediğinde elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi dile getirdik ve bugün buradayız ve çok mutluyuz. Derginin yeni sayısı özellikle güvenilirlik esasına dayanan çok önemli isimleri konuk etti.”

“YAŞAMIN EN ÖNEMLİ ALANI BASIN”

Düzenlenen lansmana ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Çapanoğlu da sahneye çıkarak, “Güvenilirlik olgusuna çok fazla dikkat ediyoruz. Yürüttüğümüz her çalışmada bu kavram önceliklerimiz arasında geliyor. Türkiye’de İş Dünyası dergisinin de böyle bir konuyu ele aldığını ve etkinlik yapmak istediğini öğrenince destek vereceğimizi dile getirdik. Bu anlamda da bugün burada bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi ve katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletti.

Sahneye çağırılan isimler arasında belediye başkanları da hem güvenilirlik hem de derginin işleyişi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çiçeği burnunda bir derginin böylesine önemli konulara dokunmasının çok kıymetli olduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Umarım yolları açık olur. Çünkü böylesine güzel ve kıymetli işlere ihtiyacımız var. Bizler güven algısından yola çıkarak bulunduğumuz bölgedeki kentsel dönüşümü hızla devam ettiriyoruz. Bundan sonra da güven olgusu hep önceliklerimiz arasında bulunacak” dedi.

İşini güzel yapan her insanla gurur duyduklarını dile getiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise “Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok önemli isimlerle çok güzel işlere imza atılıyor. Bizler bölgemizdeki huzuru ve güveni sağlamaya çalışırken bu kavrama yaşam alanının tümünde ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha hatırladık. Bundan sebep de bu işe yönelen ve işini layığıyla yapan dergi ekibine elimizden gelen ne varsa destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Basının yaşamın en önemli alanlarından biri olduğunun altını çizen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları söyledi, “Yerel yönetimler dünyanın her noktasında çok kıymetli. Her anlamda büyük bir kıymete sahip yerelden gelen güç. Bu sebeple de bulunduğumuz bölgede yürüttüğümüz çalışmalarla hem yerel gücümüzü artırıyoruz hem de güven olgusunu aşılıyoruz. Bu anlamda da bu kavramı sayfalarına taşıyan Türkiye’de İş Dünyası dergisinin yolu açık olsun. Yaşamın en önemli alanı basın, iş dünyasının da olmazsa olmazları arasında. Bizler böylesine kıymetli işler yapan dergi ekibinin yanında olduğumuzu bildirmek ve elimizden gelen ne varsa yapabileceğimizi söylemek istiyoruz.”

GÜVENİLİR ÜRÜN PLATFORMU VE TÜRKİYE’DE İŞ DÜNYASI DERGİSİ İŞ BİRLİĞİNDE ‘GÜVENİRLİLİK’ BELGESİ VERİLEN İSİMLER

• Şükrü GENÇ- SARIYER BELEDİYESİ BAŞKANI

• Turan HANÇERLİ - AVCILAR BELEDİYESİ BAŞKANI

• Kemal Deniz BOZKURT- ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI

• Bülent KERİMOĞLU - BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI

• Ahmet ARAS - BODRUM BELEDİYE BAŞKANI

• Dr. Hasan AKGÜN- BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI

• Tuncay ŞAHİN-Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

• Kemal AKAR- İMES YÖNETİM KURULU BAŞKANI-

• Saadettin ÇAY- MARMARA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

• Hilal SUERDEM- KİĞILI CEO’SU

• Gülden YILMAZ - KOTON KURUCUSU-

• Tahsin ÖZTİRYAKİ- ÖZTİRYAKİLER ENDÜSTRİYEL MUTFAK

• Eyüp AKBAL- FUZULEV YÖNETİM KURULU BAŞKANI

• Hakan KEFOĞLU- İSUZU

• Aydın SÜHA –Loft CEO’su

• Davut DOĞAN - DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA- ADINA DİLARA DOĞAN

• Niyazi ERCAN- BEYPAZARI MADEN SUYU- ADINA AZİZ BULMACA

• Mevlüt BÜYÜKHELVACIGİL- ZADE VİTAL

• REMZİ GÜR- RAMSEY- ADINA METİN BARAN

• Nevhan GÜNDÜZ- ORGE ELEKTRİK CEO’SU

• Tuncay TÜTEK - GETİR- ADINA SERHAT KARAKAYA

• Ali BOZER- HERO BABY

• Murat SAYGIN- SAYGIN PATENT

• Serap Kilerci ULUSAL- BİRUNİ HASTANESİ

• Seden Yıldırım - MONAS CHOCOLAT

• Yeşim TAŞ –DEFAK GIDA

• Filiz ÇOBANOĞLU - ACCE LUXERY HOMES ADINA

• Mesut DEMİR - THEPROECO KAĞIT PİPET ÜRETİM FABRİKASI-

• Esra BEYZADEOĞLU- HEPSİBURADA İNSAN KAYNAKLARI GRUP BAŞKANI-

• Serpil ÜREK- Migros TiC. A.Ş. Ürün Güvenliği ve çevre Yönetimi Grup Müdürü

• Ziya OĞUZBALABAN- TOLEDO SİGORTA

• DOĞUKAN KILIÇ- DİJİMOD

• Gökhan AKYÜREK - GKN KARGO YÖNETİM KURULU BAŞKANI

• Emrah BİLGİN - GLORİA JEAN'S COFFEES GENEL MÜDÜRÜ

• Abdulkadir ÖZCAN- PETLAS SAHİBİ

• Hakan YALNIZ- PETLAS GENEL MÜDÜRÜ

• Alev ALTINKILIÇ - KAHVE DÜNYASI CEO’SU

• Mehmet ÖNDER - UYUMSOFT BİLİŞİM TEKNOLOJİ

• Hülya GEDİK- GEDİK HOLDİNG

• Gamze Cizreli- BİGCHEF

• Ahmet YAŞAR - QUİCK SİGORTA GENEL MÜDÜRÜ

• Ömer Faruk ÇELİK- SİMPAŞ

• Necmi EROL- MURATBEY PEYNİRLERİ

• Davut DOĞAN- DOĞTAŞ KELEBEK

• Kemal ALTINKILIÇ- MEGA CENTER YÖNETİM KURULU BAŞKANI

• Fatih KARACA – KARACA CEO’SU

• Selman YAR –BAMBUM YK BAŞKANI

• Selman KAVURMACI – ARİFAN

• Altan Aras FAKILI – CASPER YK. BAŞKANI

