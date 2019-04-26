"Türkiye'de kayıtlı istihdam 14 milyona yaklaştı"

KAYSERİ (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İş adamlarımız çoğalıyor, işletmelerimiz çoğalıyor, istihdamımız artıyor. 2000'li yılların başındaki Türkiye'nin toplam kayıtlı istihdam sayısı 3 milyon civarında iken bugün 14 milyona yaklaştı." dedi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 16. Ufuk Turu, Kayseri'de devam etti.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı" temasının işlendiği programda konuşan Hak-İş Genel Başkanı Arslan, kendilerinin sendikacılık oyunu oynamak gibi bir dertleri, öyle bir amaçları olmadığını söyledi.

Yeni bir dünya inşasına ait dertleri ve çabaları olduğunu vurgulayan Arslan, "Yeni bir dünya inşası için hepimiz bir tuğla koymak zorundayız. 'Ben bunun dışındayım' diyemezsiniz. Buradaki sivil toplum kurumları temsilcisinin her birisi, inanın her birimizin yapması gereken sorumluluklarımız ve yerine getirmemiz gereken görevlerimiz var." dedi.

Yeni bir dünyaya ihtiyaç duyulduğunu, faizin olmadığı bir dünyayı inşa etmeleri gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları söyledi:

"İş adamlarımız çoğalıyor, işletmelerimiz çoğalıyor, istihdamımız artıyor. 2000'li yılların başındaki Türkiye'nin toplam kayıtlı istihdam sayısı 3 milyon civarında iken bugün 14 milyona yaklaştı. İş verenlerimiz artıyor, ihracatımız artıyor ama bütün bunlar unutmayalım, o küresel kapitalizmin bir parçası olarak var. Biz bunun bir parçası olduğumuz için gerçekten vebalimizden ve sorumluluğumuzdan kurtulamıyoruz. O zaman bunu TÜSİAD'dan istemem. TÜSİAD'ın zaten varlık nedeni bugünkü sistemi ayakta tutmak. İşte el altından da şimdi 'IMF ile anlaş' diye sürekli hükümete el altından haber gönderiyorlar. Çünkü o politika doğal olarak IMF politikası. Biz geleceğimizi aramak zorundayız, bunu da birlikte yapacağız."

Toplantıya TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Tahir Nursaçan da katıldı.